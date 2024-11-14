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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek | Son dakika haberleri

        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek

        Kasım ayını yarıladık ancak yurtta beklenen yağış oranı hala yetersiz, barajlar alarm vermeye başladı. Yağmur ve kar ne zaman yağacak diye merakla beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi. Gelecek 10 gün boyunca tüm yurtta yağış bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:51
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          Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        • 2

          SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞÜYOR

          Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

        • 3

          Murat Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını, asıl yarın ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi.

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          HAFTASONU YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

          Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." dedi.

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          Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti. Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

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          10 GÜNLÜK PERİYOTTA DEVAM EDECEK

          Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız." diye konuştu.

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          Acar, yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

          "Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz."

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