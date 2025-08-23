Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 114'ü çocuk 281'e ulaştı! Kıtlık ile soykırım | SON DAKİKA HABERİ | Dış Haberler

        Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 114'ü çocuk 281'e ulaştı! Kıtlık ile soykırım!

        İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saatte 8 Filistinli'nin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri Guterres dün, Gazze'de yaşanan kıtlığı dünyaya duyurmuştu. Gazze'de toplam can kaybı ise 62 bin 622'ye çıktı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 13:17 Güncelleme: 23.08.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde devam ederken ve İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanırken, Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti.

        "İNSAN ELİYLE YAPILAN BİR FELAKET"

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün, "Gazze'deki açlık insanlık insan eliyle yapılmış bir felakettir" ifadelerini kullanmıştı.

        AÇLIKTAN 114'Ü ÇOCUK 281 ÖLÜM

        İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 8 Filistinli'nin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

        AA'daki habere göre İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinli'nin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

        Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini kaydetti. Gazze'de toplam can kaybı ise 62 bin 622'ye çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa