Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 114'ü çocuk 281'e ulaştı! Kıtlık ile soykırım!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde devam ederken ve İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanırken, Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti.

AÇLIKTAN 114'Ü ÇOCUK 281 ÖLÜM

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 8 Filistinli'nin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

AA'daki habere göre İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinli'nin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini kaydetti. Gazze'de toplam can kaybı ise 62 bin 622'ye çıktı.