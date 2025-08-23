Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Mardin'de önceki gün Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

REKLAM advertisement1

HAREKETSİZ BULUNDULAR 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER DHA'daki habere göre eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. İlk incelemede iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ ÖLÜM HABERİ GELDİ Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kardeşlerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kez yine ilçeye bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan (60), evinde ölü bulundu.

ÜÇ KADINDA DA DARP VE KESİCİ ALET İZİ YOK Kanser hastası olan Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgulara göre, olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. 3 kadının vücudunda darp veya kesici alet izine de rastlanmadı.

"SESSİZ VE KENDİ HALLERİNDEYDİ" Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde olduklarını ifade etti.

"15-20 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİRLER" Olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Ece, "Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. 2 kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin'e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gün önce ölmüş olabilirler" dedi.