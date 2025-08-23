Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı

Fenerbahçe, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak Premier Lig temsilcisi West Ham United’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile resmi sözleşme imzaladı.

REKLAM advertisement1

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙 pic.twitter.com/EPKps31nAw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

Edson Alvarez, transferiyle ilgili kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum."

"Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın." REKLAM Alvarez transferiyle ilgili Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Meksika Milli Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Meksikalı futbolcu, 11 numaralı forma ile mücadele edecek.