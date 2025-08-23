Bakan Uraloğlu: 'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni öncesi Iğdır’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zengezur Koridoru'nun bölge için oldukça önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini belirtti.

REKLAM advertisement1

'ZENGEZUR KORİDORU'NDA 15 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Uraloğlu, Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını kaydederek, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Biz de bu demiryolunu yapıp bitirdiğimizi zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz bunu, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Güvenlik ve Dış Politikalar Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'e özel açıklamalarda bulundu

REKLAM

Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesi üzerine açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirme yol olacak. Zengezur Koridoru’nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Zengezur Koridoru’ndan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira karayolu bakım kazancı olmak üzere toplam 147,6 milyar lira kazanç sağlanacağını hesapladıklarını söyledi.

İzmir İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 OSB kurulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkanı da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Benzer bir süreç Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda da yaşanabilir mi?" sorusuna ise en azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul'da kurdurulmaması noktasında bir irade ortaya koyulduğunu ve Anadolu'da yeni ulaşım projeleriyle nakliyenin kolaylaşmasıyla üretim tesislerinin de rahatlıkla kurulabileceği cevabını verdi. 'SURUİYE SINIRINDA TIRLARIN YÜKLE BOŞALT YAPMADAN GEÇEBİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMA YAPTIK' Suriye sınırında geçen tırların sınırda doldur boşalt yapmasına çözüm konusunda da adım atıldığını belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: REKLAM "Suriye sınırında tırların yükle boşalt yapmadan geçebilmesi konusunda anlaşma yaptık. Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye'de standart dışı birçok araç var, bakımları düzenli yapılmamış birçok araç var. Biz ilk etapta standart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımız da Suriye'ye oradan Ürdün'e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla bir araya geleceğiz sonbaharda."

SURİYE İLE DEMİRYOLU ÇALIŞMALARINDA İŞ BİRLİĞİ Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'deki kara yolu ve demir yolu çalışmalara dair ise şimdiye kadar hareket bölgelerinde birçok iş yaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin ilk etapta Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demiryolunu ayağa kaldırmayı istediğini bildiren Uraloğlu, bu yenilemenin 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyacı olduğu ve finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı. Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu'ndaki belirli bir bölümdeki tahribatın düşük bir finansmana ihtiyacı olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını da ifade ederek havalimanlarına ilişkin de "Şam Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç Halep'le ilgili de yürüyor. Suriye'nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM 'PROJELER DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILIYOR' Kara yollarının depremlere uygunluğu üzerine bir soruya yönelik ise ihalelerin deprem yönetmeliğine atıfta bulunduğu bildiren Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayınlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor ve bu yönetmeliğe göre yapılan her projede ihalede zaten otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok. Eski yapıların da risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerekiyor. Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem önlemlerinin yüzde seksen doksanını aldık. Mesela Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Halen özellikle İstanbul ya da Marmara bölgesinde devam eden işlerimiz var. Ulaştırma yapıları depremde gerekli imtihandan geçti. "

REKLAM Uraloğlu, olası bir İstanbul depreminde ulaşım yollarında oluşacak yoğunluğu azaltmak için bölgede projelerin sürdüğünü bildirdi. ESENBOĞA METRO'SUNDA PROJE REVİZYONU YAPILIYOR Ankara’daki metro çalışmalarını değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Esenboğa Metrosu'nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanımız uygun görmüş, bünyemize almışız. Eski bir proje, onu gözden geçiriyoruz. Bu sene herhalde bitiririz gözden geçirmeyi. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz diye düşünüyorum.” dedi. HIZ LEVHALARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Yollardaki hız sınırı çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Sene sonuna kadar belli güzergahları tamamlayacağız. Yani belli düzenlemeler yaptık. Yaya geçitlerini kapatacağımız yerlerde kapatacağız. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Yani birbirine yakın olanları kapatıyoruz, alt üst geçitler yapacağız oralara."