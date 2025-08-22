Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'i gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve rekor bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
- 1
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
- 2
ESPN Brezilya'nın aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı kanat Antony'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
- 3
İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için beklentesinin 45 milyon euro olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin bu bonservisi ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.
-
- 4
Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın, sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladığı aktarıldı.
- 5
Öte yandan yıldız oyuncunun önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu belirtildi. Antony, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı ve Avrupa'nın diğer ekiplerinden teklif beklediği öne sürüldü.
- 6
Haberde Antony ile ayrıca Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in istediği iddia edildi.
-
- 7
GEÇTİĞİMİZ SEZON KARNESİ
Antony, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis'te 26 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.
- 8