        Barış Alper Yılmaz'dan 'simsiyah' paylaşım! Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz'dan 'simsiyah' paylaşım! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

        Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın, Instagram hesabındaki hikayesinde 'siyah' bir ekran paylaşması dikkat çekti. İsmi son dönemde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile anılan milli futbolcunun bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:23
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Transferde ismi Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılan Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Yıldız futbolcu, Instagram hikayesinde 'siyah' bir ekran paylaştı.

        Barış Alper'in ses getiren paylaşımı
        Barış Alper'in ses getiren paylaşımı

        YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

        Barış Alper'in bu paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirirken, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu'nun Barış Alper Yılmaz’ı satmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

        Bu arada NEOM SC'nin, Barış Alper için Galatasaray'a yaptığı teklifi revize ederek bonuslarla 35 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

        Öte yandan milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı-kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.

