Ufuk Bayraktar hakkında karar çıktı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, dün gözaltına alındı. Bayraktar’ın arkadaşı Volkan Akbaş ile işletmeyi basarak iş yeri sahibi ve çalışanı darp ettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile karşılaştı. İddiaya göre; yapılan incelemede Ufuk Bayraktar, birkaç kişiyle birlikte 8 Temmuz'da iş yerine gelerek; “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

İşletme sahibi parayı vermeyince, Bayraktar'ın arkadaşı Volkan Akbaş ile yine işletmeye giderek bu kez 10 bin lira haraç istediği iddia edildi. İşyeri sahibine baskı kurarak kendilerine haksız haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını iddia edilen Bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş bu görüşmeden sonra dışarı çıktı. Dışarıda da iş yeri sahibiyle tartışan Bayraktar, iş yeri sahibi ve çalışına saldırarak darp etti. Tüm bu anlara ait görüntüler elde edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Ufuk Bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre; Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Bayraktar ve Akbaş'ın, yurtdışı çıkış yasağı ile karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

"HAKKIM OLMAYAN BİR İĞNE BİLE ALMADIM"

Yaşananların ardından Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekân işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Haraç istedi denilen mekân benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekândır. Ayrıca mekânın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir. Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir. Saygılarımla.

GEÇMİŞTE 6 AY HAPİSTE KALDI

2018'de, ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.