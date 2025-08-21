Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!

Küçükçekmece'de 18 Haziran günü 3 kişi tarafından bir kişinin zorla araca bindirildiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntülerde yer alan 3 kişi olaydan 2 gün sonra polise giderek teslim oldu.

“GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZDİK”

Şüpheliler Cebrail K. ve iki yeğeni ifadelerinde, "Görüntülerdeki şahıslar biziz. Pakistanlı Ali olarak bildiğimiz kişiyi bize borcu var diye konuşmak için aldık. Yolda çok alkollü olduğunu görünce bıraktık” dedi. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından o gün serbest bırakıldı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, Afganistan Konsolosluğu'na ardından da Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giden bir kişi görüntülerde kaçırılan kişinin yeğeni Nametullah’a benzediğini söyledi. Yeğeni Nametullah Sarı’dan uzun süredir haber alamadığını belirten amca kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri görüntüleri yeniden incelemeye aldı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Konsolosluk üzerinden gelen şikayet üzerine şüpheliler amca Cebrail K. ve iki yeğeni yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler cezaevindeyken kaybolan kişinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nametullah’ın en son yaşadığı evi bulup arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

AFGAN ALİ DEDİLER, NAMETULLAH ÇIKTI Ev arkadaşları, 18 Haziran günü 3 kişinin geldiğini ve eve girip Nametullah’a saldırdıklarını, kendilerine de siz karışmayın bu namus meselesi dediklerini ardından Nametullah’ı alıp götürdüklerini söyledi. Bunun üzerine tutuklanan amca Cebrail K. ve iki yeğeninin Pakistanlı Ali diye söyledikleri ve bıraktık dedikleri kişinin Nametullah Sarı olduğu öğrenildi. KENDİ VİLLASININ BAHÇESİNE GÖMMÜŞ Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Sarı'yı araca zorla bindirip önce Yenibosna’ya ardından da Kumburgaz’da kendi villa inşaatlarına götürdüklerini tespit etti. Kayıp Şahıslar Büro ekipleri şüphelilerin aracının son görüldüğü yerde arama çalışması yaptı. MELON VE ZEYNA CESEDİN YERİNİ TESPİT ETTİ Asayiş Şube Kadavra köpekleri Melon ve Zeyna çevreyi didik didik aradı. Onların koku aldığı yere iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında 4 metre derinlikte Sarı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Cesedin bulunmasının ardından cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli Cebrail K. kan donduran cinayeti itiraf etti. "Aramızda alacak verecek meselesinden husumet vardı, darp ettim öldü. İnşaat alana gömdüm ertesi gün iş makinesi ile orada çalışma yaptırdım" dediği öne sürüldü.