Otobüs biletleri uçak biletlerini solladı

Şehirler arası yolculuklarda en yaygın kullanılan araçlardan uçak ve otobüslerin bilet fiyatlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yurt içinde birçok noktaya otobüsle gitmek, artık uçaktan daha pahalı hale geldi.

Uygun fiyatlı havayolu şirketleri ile otobüs firmalarının fiyatlarını karşılaştırdık. Burada şunu belirtmek gerekiyor, otobüs firmalarında daha bilindik firmaları seçerseniz fiyatlar biraz daha yükseliyor. Özellikle tatil bölgelerine seyahat ederken uçak biletlerinin daha ucuz olduğu ortaya çıkıyor.

REKLAM advertisement1

Örneğin İstanbul–Bodrum hattında otobüs bileti 1200 TL, uçak bileti ise 900 TL. Benzer şekilde İstanbul–Konya’da otobüs 1500 TL, uçak ise 810 TL. İstanbul–Ankara hattında da durum aynı; otobüs 550 TL iken uçak 810 TL olsa da birçok uzun mesafede otobüs fiyatları öne geçiyor.

REKLAM

İstanbul–Gaziantep hattında otobüs 1200 TL, uçak 1500 TL. İstanbul–Trabzon’da ise otobüs 1500 TL, uçak 1200 TL. Uzak mesafelerde fiyat farkı daha da dikkat çekiyor; İstanbul–Mardin otobüs bileti 1500 TL, uçak ise 2800 TL. Burada Mardin'e yapılan sefer sayısının az olması etkili oluyor.

Özellikle kısa ve orta mesafeli hatlarda uçak, otobüse göre daha avantajlı hale gelirken, bazı uzun rotalarda otobüs hala daha ucuz görünüyor. Ancak genel tablo, kara yolculuğunun artık hava yolculuğuna göre ekonomik bir alternatif olmaktan çıktığını gösteriyor. ZAMAN - KONFOR - BAVUL FARKI SEÇİMLERİ BELİRLİYOR Uçakla yolculuk, özellikle zaman bakımında çok öne çıkıyor. Örneğin Antalya'ya uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakikada ulaşılırken, otobüsle bu yolculuk 13-14 saate kadar çıkıyor. Konfor bakımından koltuk kalitesi, koltuklar arası mesafe, tekli koltukta oturabilmek gibi detaylar yolculuk süresi çok uzun değilse bazen otobüs lehine yolcuları çekebiliyor. Otobüsün en büyük avantajı bavul taşıma kapasitesinde. Uygun fiyatlı havayolu şirketlerinde 1 kabin bagajı ve 15 kg bavula izin veriliyor. Bunu artırmak istediğinizde uçak biletinin 3'te 1'ine yakın ödeme yapmanız gerekiyor. Otobüs firmaları genelde 30 kg'a kadar bagaja izin veriyor ancak burada esneklik söz konusu oluyor ve çok daha fazla bagaj taşıma şansı ortaya çıkıyor. Otobüs Uçak İstanbul - Bodrum 1200 900 İstanbul - Antalya 910 1000 İstanbul - Diyarbakır 1600 1760 İstanbul - İzmir 850 900 İstanbul - Konya 1500 810 İstanbul - Adana 1000 1200 İstanbul - Mardin 1500 2800 İstanbul - Ankara 550 810 İstanbul - Kayseri 1200 1000 İstanbul - Gaziantep 1200 1500 İstanbul - Trabzon 1500 1200