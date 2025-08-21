Habertürk
        ABD'de ünlü hakim hayatını kaybetti | Dış Haberler

        ABD'de ünlü hakim hayatını kaybetti

        ABD'de verdiği kararlar ve tutumuyla insanların sevgisini kazanan ünlü hakim Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti.

        
        
        Giriş: 21.08.2025 - 01:51 Güncelleme: 21.08.2025 - 02:32
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'de insanların sevgisini kazanan ve dünya çapında tanınırlığa ulaşan hakim Frank Caprio hayatını kaybetti.

        88 yaşında pankreas kanseriyle mücadele ederken hayata veda eden Caprio, son mesajlarından birinde "Sizden bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı istiyorum." demişti.

        Caprio bir diğer mesajında ise "Bu savaşı sürdürdüğüm müddetçe, dualarınız ruhumu yükseltecek." diyerek sevenleriyle iletişimini sürdürmüştü.

        2018-2020 yılları arasında yayınlanan "Caught in Providence" isimli televizyon programıyla tanınırlığını artıran Caprio'nun ünü dünya çapında yayılmıştı.

        Caprio, 2023'ün aralık ayından beri kanser ile mücadele ediyordu.

