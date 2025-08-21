Uzun yıllardır Özcan Deniz'in menajerliğini yapan Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak verdi. Tartışma; Özcan Deniz'in Ercan Deniz'i ortak oldukları şirketlerinin içini boşaltmak ve büyük miktarda parayı zimmetine geçirmekle suçlamasıyla başladı.
Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki söz düellosu son bulmuyor
Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kavga, kiralık katil tutma iddiası ve namus meselesine kadar dayandı. Aile içinde kalması gereken bütün konuları, tüm çıplaklığıyla karşılıklı olarak ifşa eden Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in psikolojisini, Uzman Psikolog Yeşim Akıncı, Habertürk'e değerlendirdi
Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki tartışma, aile içi anlaşmazlıkların ve hukuki süreçlerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç olarak devam ediyor. Söz düellosu, Özcan Deniz'in; Ercan Deniz'in kendisini vurdurtmak için kiralık katil aradığına kadar geldi. Bu noktaya kadar gelen tartışmanın nereye kadar uzanacağı ve ne şekilde son bulacağı merak konusu.
Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki aile içi kavga, başladığı gibi karşılıklı suçlamalar ve yenilir - yutulur cinsten olmayan iddialarla devam ediyor.
Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavganın nedenleri kronolojik olarak şöyle;
Bütün bu yaşananların sonucunda Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in nasıl bir psikolojide olduğunu, aile içinde kalması gereken bir sorunun aylar boyunca tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesinin nasıl bin ruh haliyle gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Uzman Psikolog Yeşim Akıncı, bu konuda Habertürk'e açıklamalarda bulundu.