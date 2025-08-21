Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var - 21 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 07:17 Güncelleme: 21.08.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        BALIKESİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor
        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa