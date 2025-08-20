Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Washington'da "suç oranlarını düşürmek" amacıyla düzenlenen operasyonlarda 465 kişi yakalandı | Dış Haberler

        Washington'da "suç oranlarını düşürmek" amacıyla düzenlenen operasyonlarda 465 kişi yakalandı

        ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu"nun ardından operasyonlar sürüyor. Beyaz Saray operasyonlarda 465 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.08.2025 - 08:03 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyaz Saray, başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla ilan edilen "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 465 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        • 2

          Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkentteki "şiddet suçlarına karşı" yürütülen operasyonların detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

        • 3

          Leavitt, "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında şu ana kadar 465 kişinin, sadece dün El Salvador kökenli MS-13 çete üyesi dahil 52 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

        • 4

          Başkent sokaklarında evsizlerin kurduğu 48 çadır kampının kaldırıldığını belirten Leavitt, operasyonların süreceğini ifade etti.

        • 5

          Leavitt, diğer gözaltı işlemlerinin ise bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs suçlamalarıyla çıkarılan yakalama kararları, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarını kapsadığını aktardı.

        • 6

          ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

        • 7

          ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

        • 8

          Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.

        • 9
        • 10
        • 11

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa