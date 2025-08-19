Özcan Deniz'in ağabeyinden 'DNA testi' iddiası

"BUGÜN OLSA YİNE O KADINI BULURUM"

Özcan Deniz, 2023'te hayatını birleştirdiği İranlı Samar Dadgar ile evlilik sürecini şöyle anlatmıştı: Samar ile 10 yıl önce tanıştık. Çok küçüktü, 20 yaşındaydı ama zihnen öyle bir kız değildi. Kadınlar, erkeklerden çok daha erken olgunlaşır. Birçok şeyi konuşabildiğimiz iki kişiydik ancak Samar'a; "Olmaz, mümkün değil" dedim. Üzdüm kızı, ben de üzüldüm. Keşke o yaşta olmasaydı. Sonra aynanın karşısına geçtik, ve "Bak Allah aşkına" dedim ve ayrıldık. Sonra bir boşluğa düştüğüm bir an oldum. Hayatımda hiç deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemek istedim: Evlilik ve çocuk. Albüm yap, film çek, sahneye çık... Hayatım tekrara girmeye başlamıştı. Çok ötesine berisine bakmadan bir evlilik yaptım. Aslında ikimiz de birbirimizi tanımıyorduk. Hızlı bir şekilde de hamile kaldı. İkimizin de istediği bir şeydi fakat yolda anladık ki biz birbirine göre insanlar değiliz. Tekrar, tekrar söylüyorum; şu an başa dönsem, yine o kadını bulurum, yine evlenirim, yine o çocuğu doğurttururum. İyi ki oğlum oldu. Sonra kötü günler geçirmeye başladım. Çocuğuma çok düşkünüm. Ben Kuzey'i kundakta bırakıp ceketimi alıp gitmek zorunda kaldım. 4 - 5 yıl sonra bana Samar'dan bir mesaj geldi: "İyi misin?" diye... Ben de; "Değilim" diye yanıt verdim. Sonra evimde buluştuk, bir daha da göndermedim, şu anda da eşim. Yani şunu söylemek istiyorum; Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi. Çocuğumla da çok iyi anlaşıyorlar. Annesiyle de iyi anlaşıyorum. Çok şanslıyım ki çocuğumun bir annesi daha var. Hayatı planlayamıyorsun.