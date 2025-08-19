Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.955,29 %0,23
        DOLAR 40,8925 %0,03
        EURO 47,7818 %0,18
        GRAM ALTIN 4.388,37 %0,18
        FAİZ 39,91 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,08 %0,14
        BITCOIN 115.497,00 %-0,84
        GBP/TRY 55,2640 %0,05
        EUR/USD 1,1677 %0,14
        BRENT 66,00 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 7.174,98 %0,18
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız” - Teknoloji Haberleri

        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi hakkında açıklamada bulundu. Şartnameyi ay sonuna kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Dediğim gibi inşallah ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        5G için geri sayım "2026'da sinyal almaya başlayacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için devam eden süreç hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduklarını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

        STADYUMLARDA VE İSTANBUL HAVALİMANINDA DENEYİMLENEBİLİYOR

        "Yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına, hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduk ve bunun sonucunda da olması gerektiği gibi hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak şartnameyi oluşturuyoruz. Bu şartnameyi bu ay ilan etmeye gayret edeceğiz.”

        Ekim ayında ihaleyi yapmayı hedeflediklerini, 2026'da da ise ilk sinyallerin alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, 4 büyüklerin stadyumları ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ve birçok tesiste de 5G'nin deneyimlenebildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Dediğim gibi inşallah ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Habertürk Anasayfa