Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...

Beşiktaş, kanat bölgesine alternatif için Hollanda'da NEC Nijmegen'de forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Başar Önal'ı listesine aldı.

Siyah-beyazlılar, uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeye sıcak bakıyor.

REKLAM advertisement1

U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan genç yetenek, yeni sezonda çıktığı 2 maçta 2 asistlik performans gösterdi. Başar Önal daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

FORVET İÇİN ADAY DENİZ GÜL Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye kiralanması sonrası forvete de bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü aldı. Porto forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor. Geçen sezon Porto ile 24 maça çıkan Deniz Gül, 2 kez ağları havalandırdı.