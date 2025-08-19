Ederson'da kritik hafta!
Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Ederson'u bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor. Brezilyalı file bekçisinin alternatifi ise Yann Sommer...
Galatasaray’ın kaleci transferinde öncelikli hedefi olan Ederson için süreç, doğrudan Gianluigi Donnarumma’ya bağlı ilerliyor.
Manchester City, Brezilyalı file bekçisini satmadan önce Donnarumma transferini bitirmeyi planlıyor.
Son günlerde ortaya atılan “City 25 milyon Euro bonservis istiyor” haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
İngiliz ekibinin net beklentisi 15 milyon Euro seviyesinde.
Galatasaray yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, transferi tek haneli bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istiyor.
Ancak görüşmelerde başarıya bağlı bonus maddeleri ile çift hanelere çıkıldığı ifade ediliyor.
Okan Buruk’un özellikle istediği Ederson için Galatasaray bu haftayı kritik görüyor.
Yönetim, transferi kısa sürede noktalamak niyetinde. Eğer bu dosya sonuçlanmazsa, rota hemen Inter’in tecrübeli kalecisi Yann Sommer’e çevrilecek.
