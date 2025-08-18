Beşiktaş'ta kanat haftası!
Beşiktaş'ta merakla beklenen sol kanat transferinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.
- 1
Transfer döneminin başlamasından bu yana sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde neticeye kavuşturmayı hedefliyor.
- 2
JADON SANCHO
Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde bulunan Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
- 3
Önceliğini Avrupa'nın büyük liglerine veren Sancho için pusuda bekleyen siyah-beyazlılar, fırsat doğması halinde yıldız oyuncu için şartları zorlayacak.
-
- 4
ARMAND LAURIENTE
Kara Kartal'da sol kanat için gündemde yer alan isimlerden bir diğeri ise Armand Lauriente...
- 5
Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla kurulan temas olumlu geçerken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor.
- 6
2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş cephesi bu rakamı fazla buldu.
-
- 7
ZURIKO DAVITASHVILI
Sol kanat için Beşiktaş'ın gündemine yeniden gelen bir isim ise Zuriko Davitashvili...
- 8
Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen Gürcü futbolcu için kulübü transfer döneminin başında 20 milyon Euro talep etmişti.
- 9
Görüşmeler bu nedenle tıkansa da St. Etienne'ye yaz dönemi boyunca beklenen tekliflerin gelmediği aktarıldı.
-
- 10
Beşiktaş, Gürcü futbolcu için nabız yoklamaya yeniden başlarken sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
- 11
Sol kanat bölgesine skorer bir ismi katmayı planlayan Beşiktaş, bu transferi bu hafta bitirmek istiyor.