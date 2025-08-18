Habertürk
        Beşiktaş'ta kanat haftası!

        Beşiktaş'ta kanat haftası!

        Beşiktaş'ta merakla beklenen sol kanat transferinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

        Giriş: 18.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:41
        • 1

          Transfer döneminin başlamasından bu yana sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde neticeye kavuşturmayı hedefliyor.

        • 2

          JADON SANCHO

          Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde bulunan Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

        • 3

          Önceliğini Avrupa'nın büyük liglerine veren Sancho için pusuda bekleyen siyah-beyazlılar, fırsat doğması halinde yıldız oyuncu için şartları zorlayacak.

        • 4

          ARMAND LAURIENTE

          Kara Kartal'da sol kanat için gündemde yer alan isimlerden bir diğeri ise Armand Lauriente...

        • 5

          Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla kurulan temas olumlu geçerken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor.

        • 6

          2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş cephesi bu rakamı fazla buldu.

        • 7

          ZURIKO DAVITASHVILI

          Sol kanat için Beşiktaş'ın gündemine yeniden gelen bir isim ise Zuriko Davitashvili...

        • 8

          Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen Gürcü futbolcu için kulübü transfer döneminin başında 20 milyon Euro talep etmişti.

        • 9

          Görüşmeler bu nedenle tıkansa da St. Etienne'ye yaz dönemi boyunca beklenen tekliflerin gelmediği aktarıldı.

        • 10

          Beşiktaş, Gürcü futbolcu için nabız yoklamaya yeniden başlarken sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

        • 11

          Sol kanat bölgesine skorer bir ismi katmayı planlayan Beşiktaş, bu transferi bu hafta bitirmek istiyor.

