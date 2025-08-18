Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.870,57 %0,43
        DOLAR 40,8935 %0,10
        EURO 47,8491 %0,07
        GRAM ALTIN 4.404,79 %0,49
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,17 %0,42
        BITCOIN 115.507,00 %-1,86
        GBP/TRY 55,4088 %0,02
        EUR/USD 1,1693 %-0,09
        BRENT 66,15 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 7.201,83 %0,49
        Haberler Ekonomi Para Konutta reel düşüş 18. ayında - Para Haberleri

        Konutta reel düşüş 18. ayında

        Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Konut fiyatlarında reel düşüş serisi 18. ayını gördü

        Giriş: 18.08.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, temmuz ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Konut fiyatlarında reel düşüş serisi 18. ayını gördü.

        Aylıkta temmuz enflasyonu yüzde 2,06 artarken, konut fiyat endeksinde artış 0,9'da kaldı.

        2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2

        oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlendi.

        Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

        İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde gözlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Habertürk Anasayfa