Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş ruhunu gösterdik!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Harika bir kazanma şekli olduğun söyleyebilirim. Son dakikada atılan golle gelen galibiyetler en iyisidir. Takım ruhu çok iyiydi. Galibiyeti hak ettik. Takımı çok beğendim, maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve şans bulan bir takımdık. Son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum." dedi.

Transfer için kulübün iyi çalıştığını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Oyuncuların tutumundan mutluyum. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

İlk maçına çıkan yeni transfer Wilfred Ndidi'nin performansıyla ilgili de konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu istatistiklerinde her zaman yukarılardaydı. Takıma ekstra savaşma ve top kapma ruhu getiriyor. Bu da Orkun'a ve diğerlerine yardımcı oluyor. Onun burada olması benim için mutluluk verici. Manchester United'da teknik direktörken ona karşı oynadım ve çok maç kaybettim. Fiziksel olarak daha iyi olacak. Bugün ilk maçıydı. Kendisi çok güçlü ve takıma her zaman katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.