Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Rusya konusunda büyük ilerleme var, takipte kalın | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Rusya konusunda büyük ilerleme var, takipte kalın

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Takipte kalın" ifadelerini kullandı. Trump gelişmelere yönelik ayrıntı vermedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.08.2025 - 16:39 Güncelleme: 17.08.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos günü Alaska'da yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bugün yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.

        Gelişmeye ilişkin detay paylaşmayan Trump, "Takipte kalın" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trump'ın mesajının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapacağı görüşmeden bir gün önce gelmesi de dikkati çekti.

        Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

        "UKRAYNA'YA YÖNELİK GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI"

        Trump'ın açıklamasının ardından Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da önemli bir açıklama yaptı ve "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

        Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

        REKLAM
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Haberi Görüntüle

        ALASKA ZİRVESİ'NİN ARDINDAN TRUMP, ATEŞKES ANLAŞMASINDAN BARIŞ ANLAŞMASINA DÖNDÜ

        Witkoff, Trump ile Putin'i bir araya getiren Alaska Zirvesi'nin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, buradaki görüşmelerin ardından Başkan Trump'ın ateşkes anlaşması yerine doğrudan barış anlaşmasına yöneldiğini belirtti.

        Witkoff, "Bu toplantıda barış anlaşması için gerekli olan diğer tüm unsurlar konusunda o kadar büyük ilerleme kaydettik ki, Başkan Trump da artık bu noktaya odaklandı." şeklinde konuştu.

        "Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamaya kararlıyız. Ateşkes sırasında tartışılması ve üzerinde anlaşılması gereken her türlü sorunu aştık." yorumunu yapan Witkoff, şu anda taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için gerekli olan ivmenin oluştuğunu dile getirdi.

        PUTİN, TOPRAK TAKASI KONUSUNDA TAVİZ VERMEYE RAZI

        Öte yandan Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Trump ile Putin arasında yapılan görüşmelerde, Putin'in Ukrayna ile toprak takası konusunda bazı tavizler vermeye razı olduğunu söyledi.

        Witkoff ayrıntılara girmeden, Putin'in uzun süredir hedefinde olan 5 bölgeden bazılarının idari sınırları yerine mevcut cephe hatlarını kabul edebileceğini ima etti.

        Witkoff, "Ruslar, bu 5 bölgenin tümüyle ilgili olarak masada bazı tavizler verdi, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz. Umarım bu görüşmede bazı kararlar alabiliriz." dedi.

        Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelerden daha olumlu olduğunu kaydeden Witkoff, ancak tam bir barış anlaşması için hala yeterli olmadığını vurguladı.

        ALASKA'DA TARİHİ GÖRÜŞME

        ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna’da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, "Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa