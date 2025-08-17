ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Rusya konusunda büyük ilerleme var, takipte kalın
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Takipte kalın" ifadelerini kullandı. Trump gelişmelere yönelik ayrıntı vermedi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos günü Alaska'da yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bugün yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.
Gelişmeye ilişkin detay paylaşmayan Trump, "Takipte kalın" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trump'ın mesajının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapacağı görüşmeden bir gün önce gelmesi de dikkati çekti.
Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.
"UKRAYNA'YA YÖNELİK GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI"
Trump'ın açıklamasının ardından Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da önemli bir açıklama yaptı ve "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.
Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.
ALASKA ZİRVESİ'NİN ARDINDAN TRUMP, ATEŞKES ANLAŞMASINDAN BARIŞ ANLAŞMASINA DÖNDÜ
Witkoff, Trump ile Putin'i bir araya getiren Alaska Zirvesi'nin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, buradaki görüşmelerin ardından Başkan Trump'ın ateşkes anlaşması yerine doğrudan barış anlaşmasına yöneldiğini belirtti.
Witkoff, "Bu toplantıda barış anlaşması için gerekli olan diğer tüm unsurlar konusunda o kadar büyük ilerleme kaydettik ki, Başkan Trump da artık bu noktaya odaklandı." şeklinde konuştu.
"Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamaya kararlıyız. Ateşkes sırasında tartışılması ve üzerinde anlaşılması gereken her türlü sorunu aştık." yorumunu yapan Witkoff, şu anda taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için gerekli olan ivmenin oluştuğunu dile getirdi.
PUTİN, TOPRAK TAKASI KONUSUNDA TAVİZ VERMEYE RAZI
Öte yandan Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Trump ile Putin arasında yapılan görüşmelerde, Putin'in Ukrayna ile toprak takası konusunda bazı tavizler vermeye razı olduğunu söyledi.
Witkoff ayrıntılara girmeden, Putin'in uzun süredir hedefinde olan 5 bölgeden bazılarının idari sınırları yerine mevcut cephe hatlarını kabul edebileceğini ima etti.
Witkoff, "Ruslar, bu 5 bölgenin tümüyle ilgili olarak masada bazı tavizler verdi, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz. Umarım bu görüşmede bazı kararlar alabiliriz." dedi.
Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelerden daha olumlu olduğunu kaydeden Witkoff, ancak tam bir barış anlaşması için hala yeterli olmadığını vurguladı.
ALASKA'DA TARİHİ GÖRÜŞME
ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna’da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, "Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok" demişti.