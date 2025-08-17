Aidatlar kiralarla yarışıyor

Konut aidatları cep yakmaya devam ediyor.

Artık fahiş fiyatlar ödenmesin, kim ne kadar ödemesi gerektiğini bilsin ve harcama kalemlerini görebilsin diye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK DENETLEYECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti.

Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu satede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

TEK TEK SINIFLANDIRACAKLAR

Bunun yanı sıra site yönetimi hizmeti veren şirketler de sınıflandırılacak ve artık firmalar "Ben yönetim şirketiyim" diyerek sektöre giremeyecek.

Her bir şirket bakanlıkça önce yetkilendirilip sonra da denetlenecek.

KİRACILARIN ÖDEMEYECEĞİ GİDER TALEPLERİ

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi.

Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." şeklinde konuştu.

Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.