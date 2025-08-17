Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!

        Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangını ikinci gününde. 5 köyün tahliye edildiği yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan denizden çekilen görüntülerde de yangının boyutu gözler önüne serildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 09:37 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:35
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan ve 6 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı orman yangını sürüyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Denizden çekilen görüntülerde yangının boyutu gözler önüne serildi

        DHA'nın haberine göre Gelibolu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildi.

        5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli köyü ile Eceabat'a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 251 kişi güvenli alanlara taşındı.

        GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

        Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile müdahale edildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

        "EKİPLERİMİZ YOĞUN GAYRET GÖSTERİYOR"

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.

        "2’NCİ BİR DUYURUYA KADAR GİRİŞLER DURDURULDU"

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya hesabından Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi.

        TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA ÇIKTI

        Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sıçramamıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

