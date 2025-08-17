Habertürk
        Haberler Gündem Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında yangın

        Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında yangın

        Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi. Çeber, "Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor." dedi

        Giriş: 17.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 17.08.2025 - 20:05
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        İkinci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevlere müdahalesi sürüyor.

        GAZİANTEP VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi.

        Yangını söndürmek için ekiplerin çalıştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin saat 16.10'da ihbar aldık. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol materyalleri var. Çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Enerjisi yüksek bir yangın. Amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını tutabilmek. Bütün kurumlar burada, şu an 40 yakın itfaiye aracı ve 100'e yakın itfaiye personeli var. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz. Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanlarımız çalışmalara devam edecek. Gaziantep'imize geçmiş olsun."

