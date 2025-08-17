Habertürk
        Haberler Dünya Diğer Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli | Dış Haberler

        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ana meselelerin Kiev, Washington, Moskova olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 20:21 Güncelleme: 17.08.2025 - 20:25
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Haberi Görüntüle

        Von der Leyen ile video konferans yoluyla katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yer alanlara teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin "faydalı" geçtiğinin altını çizdi.

        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Haberi Görüntüle

        Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için açık destek var. Herkes, sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğine katılıyor. Herkes, ana meselelerin Ukrayna, ABD ve Rusya olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

        "ADİL, HIZLI VE ETKİLİ BARIŞ ANLAŞMASI"

        ABD'nin, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "pratik" olması, kara, hava ve denizden güvenlik sağlanması ve Avrupa'nın katılımıyla bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmesinde "ölümlerin bir an önce sona ermesi" konusunu da ele aldıklarını aktararak, "adil, hızlı ve etkili barış anlaşması konusunda ortak vizyon" üzerine çalıştıklarını kaydetti.

        Zelenskiy, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de von der Leyen ile görüşmüştü.

        Von der Leyen, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın (NATO'nun) 5. maddesi gibi Ukrayna'ya güvenlik garantilerine katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz ve AB dahil Gönüllüler Koalisyonu kendi payına düşeni yapmaya hazır." diye konuşmuştu.

        Zelenskiy de "Ukrayna Anayasası, toprak vermeyi ve ticaretini yapmayı imkansız kılıyor. Toprak meselesi çok önemli olduğundan bu konu ancak Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü toplantısında görüşülmeli." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

