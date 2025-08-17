Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

'Duy Beni', "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı verdiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.