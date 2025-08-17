Habertürk
        Haberler Magazin Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi

        Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi

        Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi. Yıldız, komada yaşam savaşı veriyor

        Giriş: 17.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 17.08.2025 - 17:09
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        'Duy Beni', "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı verdiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        #İbrahim Yıldız

