Sadece görünüşleri değil duyguları da bir mi? İkiz telepatisi gerçekten var mı?
İkiz kardeşler arasındaki bağ, yalnızca fiziksel benzerliklerle sınırlı değil. Dünya genelinde binlerce ikiz, hislerini kilometrelerce uzaktan paylaşabildiklerini iddia ediyor. Peki bu gerçekten telepati mi, yoksa yılların getirdiği güçlü bir empati mi?
İkizler arasındaki benzerlikler yalnızca dış görünüşleriyle sınırlı değil. Dünya genelinde pek çok ikiz, hislerini ve düşüncelerini birbirlerinden bağımsız olarak aynı anda yaşayabildiklerini söylüyor. Bu durum, halk arasında “ikiz telepatisi” olarak bilinen gizemli bir olguyu gündeme getiriyor. Peki bilim bu konuda ne diyor?
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar, ikizler arasındaki bağın genetik benzerlikten ve birlikte büyümenin getirdiği ortak deneyimlerden kaynaklandığını gösteriyor.
Bazı araştırmalarda, ikizlerin birbirlerinin ruh hâllerini tahmin etme konusunda diğer kardeşlere göre daha başarılı olduğu saptandı. Ancak bu durum, doğaüstü bir telepatik iletişimden çok, karşı tarafın beden dilini, yüz ifadesini ve ses tonunu algılamada gelişmiş bir sezgiye bağlanıyor.
TELEPATİ Mİ, YOĞUN EMPATİ Mİ?
İkizler, yıllarca birlikte yaşadıkları için birbirlerinin en küçük mimiklerini bile tanıyabiliyor. Bu, özellikle tek yumurta ikizlerinde daha belirgin.
Bir ikiz üzüldüğünde veya heyecanlandığında, diğeri de hiçbir açıklama yapılmadan aynı duyguyu hissedebiliyor. Bilim insanları, bu durumu “yoğun empati” olarak adlandırıyor ve telepati kavramından daha somut bir açıklama sunuyor.
GERÇEK HAYATTAN ÖRNEKLER
Dünya basınında yer alan bazı hikâyeler, ikizlerin aynı anda yaralanmaları, aynı rüyaları görmeleri ya da aynı anda bir olay hakkında endişelenmeleri gibi dikkat çekici örneklerle dolu.
Örneğin, Avustralya’da yaşayan iki kız kardeş, birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen aynı gün aynı saatte mide ağrısı çekmişti. Doktorlar bunun tesadüf olabileceğini söylese de aile, bunun ikiz telepatisinin kanıtı olduğuna inanıyor.
GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLMEDİ
Bilim dünyası, ikizler arasındaki güçlü bağın büyük ölçüde empati, ortak deneyimler ve genetik benzerlikle açıklanabileceğini savunuyor. Yine de, bazı vakalar hâlâ soru işareti yaratıyor. Belki de ikiz telepatisi, bilim ile insan doğasının sınırında duran, henüz tamamen çözülememiş bir fenomen olarak varlığını sürdürüyor.
Kaynak: National Geographic, Parents, How Stuff Works
Fotoğraf kaynak: IStock