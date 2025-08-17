Habertürk
        Talisca penaltıyı kaçırdı, F.enerbahçe yıkıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Talisca penaltıyı kaçırdı, F.enerbahçe yıkıldı!

        Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı, futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 00:20 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:20
          Fenerbahçe, Süper Lig'e tatsız başladı... Sarı-lacivertliler, 2. haftada konuk olduğu Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

          61. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 85. dakikaya kadar bir kişi fazla oynayan Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe kilidini bir türlü açamadı.

          90+2. dakikada ise galibiyet fırsatı Fenerbahçe'nin ayağına kadar geldi... Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un yere kaldığı pozisyon sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

          Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca'nın vuruşunda Göztepe kalecisi Lis gol izin vermedi ve Fenerbahçe 1 puana razı oldu.

          Geçtiğimiz haftaki lig maçı Feyenoord mücadelesi nedeniyle ertelenen Kanarya, Göztepe karşısında aldığı sonuçla sezona 1 puanla başladı.

          Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

