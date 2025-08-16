Habertürk
Habertürk
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu

        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:22
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Manisa'da dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

        Soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

        Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

