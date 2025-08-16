Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.870,57 %0,43
        DOLAR 40,8526 %0,05
        EURO 47,8135 %0,42
        GRAM ALTIN 4.383,41 %0,12
        FAİZ 40,02 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 49,96 %0,09
        BITCOIN 117.644,00 %0,23
        GBP/TRY 55,3988 %0,15
        EUR/USD 1,1703 %0,47
        BRENT 65,85 %-1,48
        ÇEYREK ALTIN 7.166,87 %0,12
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Soru cevap 18 yaşından önce işe başlayanların EYT’den emeklilik hakkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        18 yaşından önce işe başlayanların EYT’den emeklilik hakkı

        Sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlayanlar, işe başladıkları tarihteki emeklilik kurallarına tabi olurlar. Sigortalılık süreleri ise 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Peki sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlamış olanlar EYT'den yararlanabilir mi? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı  

        Giriş: 16.08.2025 - 09:20 Güncelleme: 16.08.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlayanlar, işe başladıkları tarihteki emeklilik kurallarına tabi olurlar. Sigortalılık süreleri ise 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Peki sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlamış olanlar EYT’den yararlanabilir mi? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı

        SİGORTASI 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İKEN BAŞLAYANLAR EYT’DEN YARARLANABİLİR Mİ?

        Eşim 22 Nisan 1984 doğumlu. Sigortalı başlangıç tarihi 04/06/1999. E-Devlet’te sorguladığımızda 5975 gün ve 20 yıllık emekli olma şartlarını doldurması gerekiyor. Şu an itibarıyla prim ödeme gün sayısı 6033 ve sigortalılık süresi 23 yıl 3 ay görünüyor. Eşim dilekçe verse EYT den emekli olabilir mi? Benim merak ettiğim EYT için gerekli olan giriş tarihi şartını karşılıyor ama 18 yaşından küçük iken sigorta girişi olduğu için emekli olmama ihtimali var mı? EYT’den emekli olamazsa normal şartlarda ne zaman emekli olabilir? (Levent S.)

        REKLAM

        Emeklilik yaşı sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle, sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olanlarda yaş şartı kaldırıldı. Sadece sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları isteniyor.

        Sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlamış olanlar, işe başladıkları tarihteki emeklilik kurallarına tabi olurlar. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar, işe başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olsalar bile EYT düzenlemesinden yararlanabilirler.

        Eşiniz prim gününü doldurmuş ancak sigortalılık süresini henüz doldurmamış. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl sigortalılık süresine tabidirler. Sigortalı çalışmaya başladığı tarihte 18 yaşından küçük olanların prim günleri sayılır ama sigortalılık süresi 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren hesaplanır. Eşiniz 22 Nisan 1984 doğumlu olduğuna göre, 20 yıllık sigortalılık süresi 22 Nisan 2002 tarihinden başlar. Buna göre, bundan sonra hiç çalışmasa bile sigortalılık süresini tamamlayacağı 22 Nisan 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verdiğinde 1 Mayıs 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 42 yaşında iken emekli olur. Eşiniz, EYT düzenlemesi olmasaydı 56 yaşında emekli olabilirdi.

        REKLAM

        SİGORTASI NİSAN 2008 SONRASI BAŞLAYANLAR NE ZAMAN KISMİ EMEKLİ AYLIĞI BAĞLATABİLİR?

        Babamın emekli şartlarını öğrenmek istiyorum. Babam 01.04.1966 doğumlu ve isteğe bağlı sigorta primi ödemekte. Sigorta başlangıç tarihi 26.02.2016. Şimdiye kadar düzenli olarak ödemektedir. Askerliğini 18 ay olarak yapmış. İsteğe bağlı sigorta ödemeden önce 1 gün dahi sigortalı çalışması bulunmuyor. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilir? Babam şu an isteğe bağlı sigortayı bırakıp bir yerde 4/a statüsünde çalışmaya başlarsa, bu avantaj sağlar mı yoksa isteğe bağlı olarak devam etmesi mi doğru olur? Son olarak elimizde şöyle bir şey daha var. Babam 1992 yılında vergi mükellefi olmuş ama BAĞ-KUR kaydı açılmamış. Bu durum geriye dönük bir kazanım sağlar mı? (Cem A.)

        Öncelikle son sorularınızdan başlayayım. Birden fazla statüde çalışması olanların hangi statüde emekli olabileceği, sigorta başlangıç tarihine göre değişir. İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden önce başlayanlar son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde çalışmışlar ise o statüden emekli olabilirler. Ancak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanlarda bu hak yoktur. İlk defa sigortalı çalışmaya bu tarihten sonra başlayan ve birden fazla statüde çalışması olanlar tüm çalışma yaşamları boyunca en çok hangi statüde çalışmışlarsa o statünün kurallarına göre emekli olurlar.

        REKLAM

        Vergi mükellefi olup BAĞ-KUR kaydı olmayanlara geçmişte geçici sürelerle haklar tanındı. Babanızın şu an itibarıyla bu konuda bir hakkı bulunmuyor.

        Babanız normal emeklilik için gerekli 9000 prim günü yerine 5400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Şu ana kadar 9,5 yıl prim ödediğine göre, 5,5 yıl daha isteğe bağlı sigortaya devam ederek prim gününü 5400’e tamamlayarak emekli olur. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlayanların kısmi emekli olabilmesi için yaş hadlerine 3 yıl eklenir. Kadınlar 58 yerine 61, erkekler 60 yerine 61 yaşında emekli olabilir. Prim gün koşulu 31 Aralık 2035 tarihinden sonra yerine getirilirse bu yaş hadleri toplamda 65’i aşmayacak şekilde iki yılda bir 1 yaş artırılır.

        Babanız hiç ara vermezse prim gününü 2031 yılında tamamlayabilir. O tarihte 63 yaş koşulunu da sağlamış olacağından, 5400 prim gününü doldurduğu tarihte emekli olabilir. Askerlik borçlanması yapmadı ise borçlanma yapmak suretiyle prim günlerini daha erken tarihte tamamlayabilir. Bu şekilde daha erken tamamladığı tarihte 63 yaşı da doldurmuş olacağından 1,5 yıl erken emekli olabilir.

        REKLAM

        İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        2007 yılında sigorta başlangıcım var. Üniversitede okurken yazın 15 gün çalışmıştım. 2010 yılında okulu bitirince çalışmaya başladım. Şu an çalışmakta olduğum işyerine de 2014 yılı haziran ayında başladım. O tarihten bu yana kesintisiz sigortam yatıyor. İşten kendi isteğimle ayrılmak istersem, kıdem tazminatı alabilir miyim? (Atilla D.)

        İşten kendi isteğiyle ayrılanların kıdem tazminatı alabilmesi için yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlamaları gerekir. Yaş dışındaki emeklilik koşulları sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişir.

        İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanların kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için ya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlaması, ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim gününü tamamlaması gerekir.

        Sigortalı çalışmaya 2010 yılında başladığınıza göre 25 yıllık sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayabilirsiniz. Bu tarihten önce 7000 prim gününü tamamlayabilirseniz, tamamladığınız tarihte önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kıdem tazminatı yazısı talep etmelisiniz. Bu yazıyı aldıktan sonra işverene sunmak suretiyle kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #18 yaş öncesi
        #sigorta başlangıcı
        #eyt
        #kısmi emeklilik
        #isteğe bağlı sigorta
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa