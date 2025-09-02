Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!

        İzmir'in Konak ilçesinde, 61 yaşındaki Edip Yıldız, ailevi nedenlerle ilgili tartıştığı yeğeni 47 yaşındaki Bilal Yıldız'ı tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Edip Yıldız suç aletiyle birlikte gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 08:53 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de olay, dün saat 14.30 sıralarında, Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edip Yıldız (61) ile yeğeni Bilal Yıldız (47) arasında aile içi konulardan dolayı tartışma çıktı.

        SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Edip Yıldız, yeğeni Bilal Yıldız’ı tabanca ile sırtından vurdu.

        SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Edip Yıldız'ı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yıldız ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Habertürk Anasayfa