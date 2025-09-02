İzmir'de olay, dün saat 14.30 sıralarında, Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edip Yıldız (61) ile yeğeni Bilal Yıldız (47) arasında aile içi konulardan dolayı tartışma çıktı.

SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Edip Yıldız, yeğeni Bilal Yıldız’ı tabanca ile sırtından vurdu.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Edip Yıldız'ı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yıldız ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.