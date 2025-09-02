Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.279,95 %-0,07
        DOLAR 41,1502 %0,08
        EURO 48,1519 %-0,08
        GRAM ALTIN 4.623,12 %0,57
        FAİZ 38,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,98 %0,18
        BITCOIN 110.263,00 %1,28
        GBP/TRY 55,6880 %-0,03
        EUR/USD 1,1694 %-0,15
        BRENT 68,43 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 7.558,81 %0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Altında rekor serisi: Gram altın 4 bin 620'yi Cumhuriyet altını ise 30 bin TL'yi aştı... İşte 2 Eylül 2025 güncel gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları - İş-Yaşam Haberleri

        Altında rekor serisi: Cumhuriyet altını 30 bin TL'yi aştı

        Altının onsu 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 4 bin 624 TL ile rekor tazelerken Cumhuriyet altını 30 bin TL'yi geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 02.09.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında rekor serisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray ile ABD Merkez Bankası (FED) arasındaki gerilim "güvenli liman" varlıklarına yönelimi artırmasıyla birlikte rekor seviyeye ulaştı. ABD merkez bankasının bu ay faiz indirimine gideceği beklentileri de bu son yükselişi tetikledi.

        Altının onsu 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece altın, bu yıl yüzde 30'dan fazla değer kazanmış oldu.

        GRAM ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

        Serbest piyasada gram altın da zirve tazeleyerek 4.624 TL’yi gördü. Çeyrek altın 7.561 TL’den Cumhuriyet altını ise 30.153 TL’den işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Habertürk Anasayfa