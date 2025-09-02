Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.278,79 %-0,01
        DOLAR 41,1589 %0,10
        EURO 47,9336 %-0,54
        GRAM ALTIN 4.599,54 %0,05
        FAİZ 39,00 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 53,27 %-1,13
        BITCOIN 110.557,00 %1,55
        GBP/TRY 55,1670 %-0,97
        EUR/USD 1,1637 %-0,63
        BRENT 69,21 %1,56
        ÇEYREK ALTIN 7.520,83 %0,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: "Hemen güncelleyin!" - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: "Hemen güncelleyin!"

        WhatsApp'ta ortaya çıkan CVE-2025-55177 kodlu güvenlik açığı, özellikle iPhone kullanıcılarını hedef alan "sıfır tıklama" siber saldırılarına karşı savunmasız bıraktı. Son 90 gündeki saldırılar, kişisel verileri riske attı. WhatsApp açığı kapattığını açıklasa da kullanıcıların uygulamayı ve cihazlarını hemen güncellemeleri gerekiyor. Amnesty International ve uzmanlar, özellikle gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum çalışanlarının hedef olabileceğini vurguluyor.

        Giriş: 02.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.09.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı alarma geçirdi. CVE-2025-55177 koduyla kayıt altına alınan bu açık, özellikle iPhone kullanıcılarını hedef alan “sıfır tıklama” (zero-click) siber saldırılara olanak sağlıyor. Kullanıcıların hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan cihazların ele geçirilebildiği bu saldırılar, son üç ayda bazı kullanıcılara uygulama içi uyarılarla bildirildi. WhatsApp açığı kapattığını duyursa da, kullanıcıların uygulamayı ve cihazlarını en son sürüme güncellemeleri gerektiği belirtiliyor.

        SIFIR TIKLAMA SALDIRISI NEDİR?

        Sıfır tıklama saldırıları, kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine gerek kalmadan cihazın kontrol altına alınmasını mümkün kılıyor. Bu yöntemde, saldırganlar cihazın işletim sistemindeki ya da uygulamadaki bir güvenlik açığını hedef alıyor. WhatsApp’taki CVE-2025-55177 açığı, bağlantılı cihaz senkronizasyon mesajlarında yetersiz yetkilendirme sorunundan kaynaklanıyor ve Apple’ın ImageIO çerçevesindeki CVE-2025-43300 açığıyla birleştiğinde casus yazılım yüklenmesine olanak tanıyor. Bu tür saldırılar genellikle politikacılar, gazeteciler, avukatlar ve insan hakları savunucuları gibi yüksek değerli hedeflere yönelik düzenleniyor.

        REKLAM

        KİMLER RİSK ALTINDA?

        WhatsApp’ın resmi açıklamasına göre, açık öncelikle iOS (v2.25.21.73 öncesi) ve macOS (v2.25.21.78 öncesi) cihazlarını etkiliyor. Ancak Amnesty International Güvenlik Laboratuvarı Direktörü Donncha Ó Cearbhaill, Android kullanıcılarının da risk altında olabileceğini ifade etti. Özellikle sivil toplum kuruluşu üyeleri, gazeteciler ve aktivistler, bu hedefli saldırıların öncelikli hedefleri arasında. WhatsApp, etkilenen kullanıcı sayısının sınırlı olduğunu (200’den az) belirtse de tam sayı açıklanmadı.

        WHATSAPP’TAN RESMİ AÇIKLAMA

        WhatsApp, resmi güvenlik danışma sayfasında (www.whatsapp.com/security/advisories/2025/) (www.whatsapp.com/security/advisories/2025/), açığın kapatıldığını ve kullanıcıların uygulamayı en son sürüme güncellemeleri gerektiğini duyurdu. Ayrıca, Apple’ın CVE-2025-43300 için iOS, iPadOS ve macOS güncellemeleri yayımladığı belirtildi. Şirket, etkilenen kullanıcıları yalnızca uygulama içi bildirimlerle bilgilendireceğini açıkladı.

        NE YAPILMALI?

        Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların aşağıdaki adımları hemen uygulamalarını öneriyor:

        • Güncelleme Yapın: WhatsApp’ı iOS için v2.25.21.73 veya üstü, WhatsApp Business’ı v2.25.21.78 veya üstü sürüme güncelleyin. Mac kullanıcıları WhatsApp for Mac v2.25.21.78 veya üstünü kullanmalı.
        • İşletim Sistemini Güncel Tutun: iOS, iPadOS ve macOS’un en son sürümlerine geçiş yapın.
        • Fabrika Ayarlarına Dönme: Uygulama içi uyarı aldıysanız, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek ek güvenlik sağlayabilir.
        • Güvenlik Önlemleri: İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin ve cihazınızı düzenli olarak kontrol edin.

        WhatsApp’ın müdahalesiyle açık kapatılmış olsa da kullanıcıların dikkatli olması büyük önem taşıyor. Siber güvenlik uzmanı Adam Boynton, bu tür açıkların casus yazılım yüklemek, veri çalmak veya fidye yazılımı gibi daha büyük saldırıların başlangıcı olarak kullanılabileceğini vurguluyor. Özellikle yüksek risk grubundaki kullanıcıların, cihazlarını ve uygulamalarını güncel tutarak bu tür tehditlere karşı korunmaları gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Habertürk Anasayfa