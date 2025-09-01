Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaşma sağladı! Hakan Çalhanoğlu için görüşmeler sürüyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaşma sağladı! Hakan Çalhanoğlu için görüşmeler sürüyor

        Transferde son günlere girilirken Galatasaray bir bombayı daha patlattı. Sarı-kırmızılı takım, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la ve kulübüyle anlaşma sağladı. Öte yandan G.Saray, Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Giriş: 01.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:37
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Yaz transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

        Sarı-kırmızılı takım İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'de kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için iki tarafla da anlaşma sağladı.

        34 yaşındaki yıldızın yaklaşık 4.5-5 milyon Euro bandında net maaş kazanacağı öğrenildi.

        YARIN İSTANBUL'A GELECEK!

        İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atmak için yarın (2 Eylül Salı) saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz sezon Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.

        HAKAN'LA ANLAŞMA YAKIN!

        Öte yandan orta saha bölgesi için görüşülen bir diğer isim ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu...

        Sarı-kırmızılı takım oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Inter ile bonservis bedelinin düşürülmesi için görüşmeler ise sürüyor.

        INTER SICAK BAKMIYOR!

        Milli futbolcu rakam konuşmadan gelmek istediğini Galatasaray’a da iletti ancak Inter’le bonservis görüşmeleri henüz ilerleyen boyuta gelmedi. İtalyan ekibinin transfer döneminin bitmesine saatler kaldığı için Hakan’ın ayrılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.

        31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 47 maça çıkarken 11 gol - 8 asistlik katkı sağlamıştı.

