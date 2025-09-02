Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.279,95 %-0,07
        DOLAR 41,1351 %0,04
        EURO 48,1421 %-0,10
        GRAM ALTIN 4.620,81 %0,52
        FAİZ 38,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,96 %0,14
        BITCOIN 110.406,00 %1,41
        GBP/TRY 55,6416 %-0,12
        EUR/USD 1,1698 %-0,11
        BRENT 68,54 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 7.555,02 %0,52
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru

        Otomobillere uygulanan ÖTV'de geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan kapsamlı değişikliğin etkilerinin merak edildiği otomotiv pazarında rakamlar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak 817 bin adedi aştı. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 8 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ağustos ayında ise toplam pazar 100 bin adet barajını aştı. Böylece, 2025'in Ağustos ayı tüm zamanların en yüksek pazar büyüklüğüne ulaşılan Ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan yeni düzenlemenin satışlardaki etkisi ortaya çıktı.

        Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 8 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4.1 artarak 162 bin 932 adet olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI

        Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 12.8 oranında artarak 101 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 18.7 artarak 82 bin 215 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.77 oranında küçülerek 19 bin 435 adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu sonuçlar, hem yılın 8 aylık döneminde hem de Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

        Temmuz ayındaki ÖTV değişikliği sonrası, birçok yerli modelin fiyatını düşerken, özellikle elektrikli modeller ile üst segmentlerdeki ithal araçlarda ise fiyat artışları gerçekleşmişti.

        ELEKTRİKLİLERİN PAYI YÜZDE 20'YE DAYANDI

        Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı motor tipine göre analiz edildiğinde, elektrikli otomobillerin yükselişi dikkat çekiyor.

        Buna göre,

        - Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 adet ile yüzde 46.5 pay,

        - Hibrit otomobil satışları 172 bin 366 adet ile yüzde 26.3 pay,

        - Elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 adet ile yüzde 18.5 pay,

        - Dizel otomobil satışları 52 bin 253 adet ile yüzde 8 pay,

        - Otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 adetle yüzde 0.7 pay aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Habertürk Anasayfa