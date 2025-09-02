Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru

Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan yeni düzenlemenin satışlardaki etkisi ortaya çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 8 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4.1 artarak 162 bin 932 adet olarak gerçekleşti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI

Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 12.8 oranında artarak 101 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 18.7 artarak 82 bin 215 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.77 oranında küçülerek 19 bin 435 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 8 aylık döneminde hem de Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

Temmuz ayındaki ÖTV değişikliği sonrası, birçok yerli modelin fiyatını düşerken, özellikle elektrikli modeller ile üst segmentlerdeki ithal araçlarda ise fiyat artışları gerçekleşmişti. ELEKTRİKLİLERİN PAYI YÜZDE 20'YE DAYANDI Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı motor tipine göre analiz edildiğinde, elektrikli otomobillerin yükselişi dikkat çekiyor. Buna göre, - Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 adet ile yüzde 46.5 pay, - Hibrit otomobil satışları 172 bin 366 adet ile yüzde 26.3 pay, - Elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 adet ile yüzde 18.5 pay, - Dizel otomobil satışları 52 bin 253 adet ile yüzde 8 pay, - Otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 adetle yüzde 0.7 pay aldı.