Öpüşme ve sevişme sahnelerine yeni ayar

Gittiğim birkaç film setinde şahit olmuştum.

Yönetmen, monitörün arkasından kamera önündeki oyunculara; "Öpüşün" veya bir yatak sahnesinde; "Kızım, bacağını biraz daha açacaksın" diyordu.

Bir gün bir sette yönetmen, oyuncunun yanına gidip; "Bir banyo sahnesi ekledim. Çok güzel olacak" dedi. Kadın oyuncu itiraz etti. Yönetmenle, kadın oyuncu arasında tartışma çıktı. Kadın oyuncu, bir süre sonra seti terk etti. Set, söz konusu banyo sahnesinde değişiklik yapılarak birkaç gün sonra başlayabildi.

BEREN SAAT MAHKEMELİK OLMUŞTU 2010'da çekilen 'Gecenin Kanatları' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Beren Saat, sevişme sahnelerinde tuzağa düştüğünü söyledi. Saat, filmin yapımcısıyla mahkemelik olurken davada şunları söyledi; "Tam olarak tuzağa düşürüldüm. Bu sahne için bana başrol erkek oyuncuyla bir yakınlaşma sahnesi çekilecek, belden yukarısı çıplak olacak ama sadece sırtını çekeceğiz demişlerdi. Meğer yan tarafa ayna koymuşlar. Rol heyecanı, fark edemedim. Hiç istemediğim görüntüleri kaydetmişler. Bunların kullanılmasına izin vermemiştim."

Oyuncuyla - yapımcının veya oyuncuyla - yönetmenin böyle bir durumda karşı karşıya geldiği birçok örnek bulunuyor. Sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde benzer durumlar yaşandı. Hatta dünya sinemasının merkezi Hollywood'da bile çeşitli örnekleri bulunuyor.

'Me Too' hareketinin de etkisiyle Hollywood'da kadın oyuncular, özellikle 2017'den itibaren yakınlaşma sahnelerinde filmin hikâyesine hizmet etmediği halde salt filme dikkat çekmek için senaryolara yazılan yakınlaşma sahnelerine itiraz etmeye başladı. Kadın oyuncular ayrıca, filmin hikâyesine hizmet etse de ölçüsü kaçırılan yakınlaşma sahnelerine de itiraz etti.

Kadın oyuncuların bu konuda birlik sağlaması üzerine ABD'deki oyunculuk sendikaları, harekete geçerek yakınlık koordinatörlüğü konusunda adım attı. 3 yıllık eğitim sonrasında sertifika alan yakınlık koordinatörleri, kısa süre içinde her filmde / dizide görev almaya başladı. Ondan kısa bir süre sonra da oyunculuk sendikaları, yakınlık koordinatörlerinin setlerinde çalışmalarına izin verilmeyen filmlerde oyuncuların kamera karşısına geçmesini yasaklamaya başladı. Zira; ABD'de bir oyuncu, bağlı bulunduğu sendikanın izni olmadan kamera karşısına geçemiyor. Başlarda şüpheyle yaklaşılan yakınlık koordinatörlüğü, kısa bir süre sonra setlerinin vazgeçilmezi oldu. Öpüşme ve sevişme sahnelerinde; yapımcılarla, oyuncular ve yönetmenlerle, oyuncular arasında köprü vazifesi gören yakınlık koordinatörleri, anlaşmazlıkları bitirirken bir sette en önemli unsurlardan biri olan zamanın kaybedilmesini önlüyor. Oyuncularla yapımcılar veya oyuncularla yönetmenler arasında yakınlaşma sahneleri konusunda bir anlaşmazlık olursa yakınlık koordinatörleri, söz konusu sahnenin hem oyuncuyu oyuncuyu rahatsız etmeyecek bir formda hem de yönetmenle yapımcının istediği şekilde çekilmesini sağlıyor.

Örneğin bir öpüşme sahnesi çekilecekse, oyuncu da o sahneyi kendisinden istenilen şekilde çekmek istemiyorsa yakınlık koordinatörü, alternatif çekim teknikleri üzerine görüşlerini bildiriyor. Söz konusu sahne, her iki tarafın da memnuniyeti sağlanacak şekilde çekiliyor. Yakınlık koordinatörlüğü, Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ece Türkmut Dere, yaşadığı ABD'den gelerek yakınlaşma sahneleri olan yapımlarda görev almaya başladı. Ece Türkmut Dere, yakınlık koordinatörlüğüyle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Ece Türkmut Dere'nin açıklamalarına göre, Türkiye'deki yapımcılar da yönetmenler de oyuncular da yakınlık koordinatörlüğünden memnun. Yapımcılar, anlaşmazlık durumunda sorunun hemen çözülmesiyle sette zaman kaybı yaşamıyor. Yönetmenler, kendisinin istediği ama oyuncuların istemediği bir yakınlaşma sahnesini bir şekilde kotarıyor. Oyuncular ise kendisini rahatsız edecek sahneyi çekmek zorunda kalmıyor. Oyuncular, bunun yanı sıra Beren Saat'in 'Gecenin Kanatları'nda olduğu gibi tatsız bir sürprizle karşılaşmıyor. Ece Türkmut Dere

Yakınlık koordinatörleri, setlerde sadece öpüşme ve sevişme sahneleri için görev yapmıyor. Temaslı bütün sahnelerde tarafların rahatsızlığını giderecek sahneler için de çalışmalarda bulunuyor. "Keşke yakınlık koordinatörüm olsaydı" Haberi Görüntüle