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        Haberler Dünyadan Jane Fonda: Keşke benim seks sahnesi çektiğim zamanlarda da yakınlık koordinatörü olsaydı - magazin haberleri

        Jane Fonda: Keşke benim seks sahnesi çektiğim zamanlarda da yakınlık koordinatörü olsaydı

        Bir dönem filmlerde cesur sevişme sahnelerinde rol alan Jane Fonda, bugünkü film setlerinde bulunan yakınlık koordinatörleri hakkında konuştu. Ünlü yıldız; "Keşke benim zamanımda da yakınlık koordinatörü olsaydı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:31
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        "Keşke yakınlık koordinatörüm olsaydı"
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        Ünlü oyuncu Jane Fonda setlerde son yıllarda öne çıkan yakınlık koordinatörlerinin film prodüksiyonu için hayati önem taşıdığına inanıyor. #MeToo (Ben de) hareketinin ardından Hollywood'un nasıl değiştiğinden bahseden 87 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Women's Wear Daily'ye verdiği röportajda, seks sahnelerini denetleyen ve tarafların rahat olmasını sağlayan yakınlık koordinatörlerinin, kariyerinin daha erken dönemlerinde olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek; "Keşke bana da yardımcı olabilselerdi" dedi.

        "Her filme başladığınızda koordinatörden eğitim alıyorsunuz. Bir sorun olursa ne yapacağınızı öğreniyorsunuz ama bende bu hiç yoktu. Keşke seks sahneleri çektiğim dönemde olsaydı, çünkü zordu" diyen Jane Fonda; "Âşık gibi görünmeniz gereken bir adama 'Ama lütfen sol taraftan göğsümü açma' demem gerekiyordu. bunu yapmak da zordu" şeklinde konuştu.

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        Ünlü oyuncu daha önce, rol için soyunmanın zorluklarını Kristy Guevara-Flanagan'ın yönettiği 2022 belgeseli 'Body Parts'ta anlatmıştı. Seksi bir uzay maceracısını canlandırdığı 1968 bilimkurgu filmi 'Barberella'daki rolü hakkında belgeselde konuşan Jane Fonda; "Hayatımda, özellikle bir erkek tarafından bir şey yapmam istendiğinde, yaptığım bir noktadaydım" demişti.

        Setlerde yakınlık koordinatörleri bulundurma konusunda olumlu deneyimlerini paylaşan veya yer aldıkları projelerde olmasını isteyen Kate Winslet, Emma Thompson ve Ewan McGregor gibi ünlüler var. Kariyerinin en önemli noktaları arasında 'Titanic'te Leonardo DiCaprio ile olan samimi sahneleri bulunan Winslet, The New York Times'a verdiği röportajda, tıpkı Fonda gibi, önceki rolleri için böyle ekip üyelerinin yanında olmasını isteyeceğini söylemişti.

        Jane Fonda 'Barbarella' filminde

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        Ünlü oyuncu; "Bir aşk sahnesi çekmem, yarı çıplak olmam veya öpüşme sahnesi yapmam gerektiğinde her seferinde bir yakınlık koordinatörünün olmasını isterdim. Kendimi savunmak zorunda olduğumda yanımda birinin olması güzel olurdu" demişti.

        Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio, 1998 yapımı 'Titanic'te başrolleri paylaştı

        Kate Winslet ayrıca; "Bu kamera açısını beğenmedim. Burada tam önden çıplak durmak istemiyorum. Odada bu kadar çok insan istemiyorum. Sabahlığımın daha yakınımda olmasını istiyorum" gibi isteklerini yakınlık koordinatörüyle paylaşabileceğini söylemiş, "Gençken, insanları kızdırmaktan, kaba veya acınası görünmekten çok korkuyorsunuz. Bu yüzden bu ortamlarda kendi sesinizi duyurmayı öğrenmek çok, çok zordu" ifadesini kullanmıştı.

        YAKINLIK KOORDİNATÖRÜ NE YAPAR?

        Hollywood'daki 'MeToo' (Ben de) hareketinden sonra ortaya çıkan yakınlık koordinatörleri, çok sayıda taciz olayının açığa çıkmasının ardından oyuncuları korumaya yardımcı olmak için setlerde belirdi. Yakınlık koordinatörü, sevişme, öpüşme ya da herhangi bir yakınlaşma sahnesi çekileceği zaman, oyuncunun rızasının sağlanmasını garanti eden kişiye deniyor. Bu koordinatör, belirli sahneler için bir risk değerlendirmesi yapabiliyor ve oyuncuların sette yakınlaşma eylemlerini gerçekleştirmeyi kabul etmediklerinde yerlerinin alınabileceği baskısını asla hissetmemelerini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Buna göre yakınlık koordinatörü, işinin çoğunu çekim sırasında yapıyor. Yakın sahnelerin koreografisini yapıyor, kapalı set ortamını izliyor; kostüm, mahrem giysiler ve protezler üzerinde çalışıyor. Koordinatör ayrıca film yapımcılarıyla ön prodüksiyonda yer alıyor; izin verilecek dokunma ve maruz kalma türlerini planlayıp çıplaklık konusunda oyuncunun endişelerini yönetiyor.

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        #Jane Fonda
        #yakınlık koordinatörü
        #seks sahnesi
        #sinema

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