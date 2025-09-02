Habertürk
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte maaşı... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte maaşı...

        Fenerbahçe, kaleci Ederson ile 3+1 yıllığına anlaşma varıldığını açıkladı. Brezilyalı file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:29
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödenecek.

        Sarı-lacivertli ekipten, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Fenerbahçe, Man. City ile Ederson transferi için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

        EDERSON İSTANBUL'A GELDİ!

        Sambacı file bekçisi, sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi.

        2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        Habertürk Anasayfa