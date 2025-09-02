Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte maaşı...
Fenerbahçe, kaleci Ederson ile 3+1 yıllığına anlaşma varıldığını açıkladı. Brezilyalı file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödenecek.
Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödenecek.
Sarı-lacivertli ekipten, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Man. City ile Ederson transferi için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
EDERSON İSTANBUL'A GELDİ!
Sambacı file bekçisi, sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.