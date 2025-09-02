Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte maaşı...

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödenecek.

Sarı-lacivertli ekipten, KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Man. City ile Ederson transferi için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

EDERSON İSTANBUL'A GELDİ! Sambacı file bekçisi, sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 🇧🇷 Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 🛬 pic.twitter.com/vL3hyGELca — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2025