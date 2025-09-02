Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti

Dünyaca ünlü oyuncu ve futbolcuların uğrak yeri olan Türkiye, bu yaz da tatil için gözde yerler arasındaydı. Kimi ailesiyle gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı kimi de gündüzleri tekneyle koy koy gezip geceleri de mekânlarda eğlendi. İşte o isimler;

JEREMIE FRIMPONG

Bundesliga'dan Premier Lig'e transfer olan Jeremie Frimpong, haziran ayında tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

8 arkadaşının kendisine eşlik ettiği Hollandalı milli futbolcu Jeremie Frimpong, gündüzleri koyları gezip geceleri mekânlarda eğlendi.

Tabii Jeremie Frimpong, Türkiye'de yaptığı tatilin yanı sıra Bodrum'daki bir mekânda ödediği hesapla adından söz ettirdi.

8 arkadaşıyla gittiği bir restoranda sirtaki yapıp tabak kıran Jeremie Frimpong, mekânda 600 bin lira hesap ödedi.

JOAO CONCELO

Barcelona, Manchester City, Bayern Münih ve Inter Milan gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen, şu sıralar ise Suudi Arabistan ekibi El-Hilâl ve Portekiz Millî Takımı'nda bek pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu Joao Cancelo, temmuz ayında ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptı.

Joao Cancelo, eşi Daniela Machado ve kızlarıyla birlikte tatilini bol bol denize girip güneşlenerek değerlendirdi. Ünlü futbolcu, tatiline ait kesitleri ise sosyal medya hesabından yayımladı. MOHAMED SALAH İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, haziran ayında tatil için Bodrum'u seçti. Gümüşlük'te balık yiyen Mohamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; "Sadece tatil için geldim, izninizle" diyerek sempatik tavırlar sergiledi. 7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, 60 bin TL hesap ödemişti. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti. EMMA CORRIN 'The Crown'da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolüyle adını duyuran Emma Corrin de temmuz ayında sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptı. Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Emma Corrin, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Şezlonga uzanan âşıklar, birbirlerini öpücüklere boğdu. TRAVIS FIMMEL 'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Travis Fimmel, ağustos ayında Bodrum'a geldi. Gölköy'deki bir otele gelen Avustralyalı oyuncu, akşam saatlerinde botla Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı.

Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. OUSMANE DEMBELE 2024 - 2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransa takımı Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, sezonun yorgunluğunu atmak için yeni sezon öncesinde soluğu Türkiye'de aldı. Ünlü futbolcu, 2021'de evlendiği Rima Edbouche ve kızıyla ağustos ayında Bodrum'da tatil yaptı. Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan kalkan özel bir jetle Bodrum’a iniş yapan Ousmane Dembélé, bu lüks yolculuk için tam 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi. Ousmane Dembélé ailesiyle birlikte geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan bir otelde konakladı. Dembélé, özel bir yat kiralayarak ailesiyle birlikte Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü gezdi. JASON STATHAM 2023 yapımı 'Servet Operasyonu' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan İngiliz oyuncu Jason Statham, haziran ayında tatil için ailesiyle yeniden kente geldi. Jason Statham, bir hafta süren tatiline ait fotoğrafları, sosyal medya hesabından; "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" notuyla yayımladı. Jason Statham her ne kadar paylaşımlarında model eşi Rosie Huntington-Whiteley'e yer vermese ünlü oyuncunun yanında eşinin de olduğu öğrenildi.

BEN CHILWELL Chelsea, 125 milyon dolar değerindeki kupa ödülü için ABD'deki turnuvada mücadele ederken takımın sol beklerinden Ben Chilwell, temmuz ayında Bodrum tatilinde görüntülendi. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ben Chilwell'in neden takımıyla birlikte turnuvada olmadığı merak edilmişti. Ardından edinilen bilgiye göre; ünlü futbolcu, sakatlığı nedeniyle ABD'ye gidemedi. Ben Chilwell, bunun üzerine tatilini geçirmek üzere Bodrum'a geldi. Türkbükü'ndeki lüks bir otelde görüntülenen Chilwell, günü iskelede dinlenerek geçirdi. ANYA TAYLOR-JOY Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan, 'The Queen’s Gambit' dizisinde canlandırdığı 'Beth Harmon' karakteriyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, tatil rotası olarak temmuz ayında Türkiye’yi tercih etti. Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri olan Taylor-Joy, Muğla’nın gözlerden uzak, sakin beldesi Ortaca’da görüntülenmişti. Mütevazı ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Anya Taylor-Joy, bölge halkıyla sıcak diyaloglar kurarken, çevresindekilere karşı samimi yaklaşımıyla takdir topladı. Taylor-Joy, tatil boyunca kendisine eşlik eden yakın arkadaşlarıyla birlikte bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetmiş Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında yer alan tarihi Lymra Antik Kenti’ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu, ayrıca Antik kentin içinden geçen dereye girerek serinledi.