Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner, askeri casusluk ve FETÖ üyeliği suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Öner, Makine ve Kimya Endüstrisi tutuklanan eski Başkanı İsmet Sayhan ile gizli bilgileri paylaştıkları iddia edilen mesajlara ilişkin “hedef fiyatları birbirimize göndermedik, o mesaj montaj” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma” suçlarından tutuklandı. Genel müdür Gürcan Okumuş ise, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma” suçundan tutuklandı. Assan Group adı altında faaliyet gösteren 10 şirkete ise kayyum atandı.

“FETÖ İLE BAĞIM YOK, HER YIL GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇİYORUM”

Soruşturma savcısına yaklaşık 11 sayfa ifade veren şirket sahibi Emin Öner’e ilk olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği soruldu. FETÖ terör örgütüyle yakından uzaktan bir bağlantısı olmadığını söyleyen Öner, “Ben zaten savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğimden devlet kurumları tarafından her yıl güvenlik soruşturmam ve araştırmam yapılmıştır. Bu nedenle bu örgütle hiçbir şekilde bir bağım olmamıştır” dedi.

MAHREM İMAMLA GÖRÜŞME Assan Group Şirket adına kayıtlı bir telefon numarasından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda oluşturulan hücresel haberleşme ağında mahrem imam olan R.G'nin arandığının tespit edildiği anlatılan Emin Öner'e bu kişi ile irtibatı da soruldu. Öner ise, şirketin kendisine ait olduğunun ancak şirket adına kayıtlı 200-300 arası telefon hattı olduğunu söyledi. Bu hatların kimlere tahsis ediğini bilmediğini söyleyen Öner, "Dolayısıyla bu hatlar üzerinden örgütün mahrem imamları ile gerçekleşen ardışık aramalar hakkında bir bilgim yoktur. Bu aramaların benimle bağlantısı yoktur" dedi. "ÖRGÜTSEL MAHİYET YOK" Emin Öner'in 2006-2025 yılları arasındaki HTS kayıtları da ifadesinde kendisine soruldu. İsmi sorulan kişilerden bir kısmı ile iş için görüştüğünü anlatan Öner, "Bir kısmı da firmamda çalışan kişilerdir. Firmamda çalıştığını belirttiğim şahısların hali hazırda firmam ile ilişkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla gerçekleşen görüşmelerin örgütsel mahiyeti yoktur" dedi. "ADLİ SİCİL KAYDI OLAN KİŞİLERİ İŞE ALMAM" Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporuna göre FETÖ üyesi olan kişilere sahibi olduğu şirketlerden para transferi yapıldığını belirtilen Emin Öner, bu şirketler üzerinden yapılan ödemelerin maaş ödemesi olduğunu söyledi. İsmi sayılan kişilerin eski çalışanı oluğunu söyleyen Öner, "Bu şahıslar firmamıza adli sicil kayıtları istenilerek alınırlar. Dolayısıyla sicil kayıtlarında bir kayıt olsaydı zaten işe alınmazlardı. Sicil kayıtlarının temiz olması halinde benim bu şahıslar hakkında yürütülen bir örgüt soruşturması olduğunu bilmem mümkün değildir" dedi.

“DEVLETİ ZARARA UĞRATMADIM” Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından savcılığa gönderilen rapora göre, Assan firması aldığı TNT tedarik ihalesinin şartlarına uymadı. Tedarik noktasında gecikme yaşandı. “Ülkemizde hayati bir güvenlik zaafiyeti oluştu mu?” diye soruldu. Öner ise, ihaledeki gecikmenin kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyerek, “Öncelikle ASSAN şirketimle MKE arasında 30/12/2022 tarihli 700.000 kilogramlık TNT tedarik ihalesinin yapıldığı doğrudur. Bu ihaleye dair teklifi 6 ay önceden vermiştim. İhale bana kaldıktan sonra MKE ile aramda yapılan sözleşmede söz konusu TNT'nin Polonya'da bulunan ve devlet şirketi olan NİTROKEM isimli firmadan tedarik edileceği sözleşmede belirtilmişti. Sözleşme imzalandıktan sonra ben hemen söz konusu tedariği sağlamak amacıyla bu firma ile irtibata geçtim. Fakat o dönem bahse konu firma Rusya - Ukrayna savaşının olması sebebiyle söz konusu TNT'yi gönderemeyeceğini bana iletti. Ben de bunun üzerine 24/02/2023 tarihinde MKE'ne yazılı olarak firmanın taahhüdünün yerine getiremediğini veortada mücbir sebep olduğunu, bu nedenle sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini bildirdim. MKE'de bana teminat mektubu vermememden dolayı sözleşmenin zaten yürürlükte olmadığını, teminat mektubunu vermem halinde mücbir sebebin kayda alınacağını yazılı olarak bana bildirdi. Sonrasında ben teminat mektubunu vermiş olmama rağmen sözleşme iptali gerçekleşmedi. Dolayısıyla gerçekleşen gecikmenin benimle bir bağı yoktur. Bu gecikme MKE kaynaklıdır. Benim devleti zarara uğrattığıma dair raporun ilgili kısmını kabul etmiyorum" dedi.

"GİZLİ BİLGİ TRANSFERİ SÖZ KONUSU DEĞİL" Ayrıca yine MKE'nin raporuna göre, 2019 yılında Assan şirketinin MKE nin ticari bilgilerini transfer ettiğine dair MKE'nin Assan aleyhine dava açtığı ve Assan firmasının haksız olarak bilgi transferi yaptığını kabul ederek MKE'ye tazminat ödemeyi kabul ettiği de yer aldı. Emin Öner ise bu bilgiye cevaben, "Benim MKE'nin ticari bilgilerini transfer ettiğime dair hususu kesinlikle kabul etmiyorum bahse konu dava haksız rekabet, reklam yasağı kaynaklı açılmış bir davaydı. Sonrasında 400 bin TL bedel karşılığında aramızda uzlaşma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla haksız bilgi transferi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Assan Group'taki bir çalışanının MKE'deki bir görevliden Duyarlılık ve patlatma yapılan cihazın resmini çekip göndermesini istediği sorguda Emin Öner'e anlatıldı. Ayrıca eski Albay olan çalışanının da MKE'ye giderek MKE üretim hatları ve barut fabrikası üzerinde bilgiler aldığı belirtildi. Bu konularla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. "O MESAJ MONTAJ" MKE eski Başkanı avukat İsmet Sayhan ile aralarında MKE'enin gizli bilgilerine ilişkin konuştukları iddia edilen yazışmalar Emin Öner'e soruldu. İsmet Sayhan'I MKE Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle tanıdığını söyleyen Öner, "Başkan olduktan sonra kendisini bir defa ziyarete gittim. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra 2025 yılı Mart ayında kendisini hukuk bürosunda ziyaret ettim. Kendisine şirketime hukuki danışmanlık yapması amacıyla iş teklifi yaptım. Teklifimi kabul edince toplamda 2,5 aylık yönetim danışmanlığı kapsamında aramızda vekalet ilişkisi gerçekleşti. Bu süreçte tahminen 7-8 defa şirketime gelerek toplantılar yapıldı. Bu süreden sonra aramızdaki vekalet ilişkisi sonlandı ve sonrasında kendisi ile bir bağımız olmadı. Medyaya yansıyan benim ve İsmet Sayhan arasında gerçekleşen Whatsapp yazışmasını hatırlıyorum. Zaten görüntüde de görüldüğü üzere "ASSAN AVUKATLIK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI.TİP", "MKE ÖZEL PROJE DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞME" isimli belgeler İsmet SAYHAN tarafından bana gönderildi. Zaten bu iki belge adından da anlaşılacağı üzere aramızdaki yönetim danışmanlığına dair evraklardır. Sonrasında altındaki "EMİN ÖNER" kullanıcı ismiyle içeriğinde "MÜHİMMAT TEDARİK PLANI 2025-2026-2027" isimli belge benim tarafımdan gönderilen fakat söz konusu tedarik planı benim şirketlerime ait olan tedarik planlarını içeren belgelerdir. Fakat altındaki alıntı yolu ile fiyatlamalar başlıklı "MKE FİYATI/KK HEDEF FİYATI/ ASSAN FİYATI" isimli yazışma kesinlikle benim tarafımdan gönderilmemiştir. Böyle bir yazışma İsmet Sayhan tarafından da bana gönderilmedi. Belirtilen kısım montajdır. Belirttiğim şirketime ait tedarik planlarını avukatlarım dosyaya sunacaktır. Dolayısıyla benim MKE'ne ait gizli bilgileri temin ettiğime dair hususları kesinlikle kabul etmiyorum." Dedi.

SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖRÜNDE İŞ DEĞİŞTİRMELER OLUR Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş TÜBİTAK SAGE’de çalışırken ve oradan ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’taki önemli sayıda teknik personelin Assan ve Assan’ın kurduğu e ASTECH Havacılık ve Savunma Sanayi A.Ş’ye geçtikleri belirtilen iç denetim raporları soruldu. TÜBİTAK çalışanlarıyla ASTECH’I kurduğunu Kabul eden Emin Öner, “Fakat öncelikle sektörden bahsetmek gerekirse TÜBİTAK SAGE adeta bir okul gibi çalışan kurumdur. Bu kurumdan yıllar içerisinde ayrılan şahıslar ya yurtdışına ya da ülke içinde başka savunma sanayi firmalarında çalışırlar. Ayrılma sebepleri genel itibariyle özlük haklarının düşük olması kaynaklıdır. Bu bağlamda da ismini saydığınız şahısların firmamda çalıştıkları ya da bu şahıslarla birlikte ortak olarak firma kurduğumuz doğrudur. Fakat bu sektör içerisinde doğal bir durumdur. Zaten ASTECH isimli firmada kurulduğu günden beri fatura kesimi olmamıştır. Bu firma halen kendisini geliştirme aşamasında olan bilyalı hava bombaları, uçak bombaları ile ilgili arge çalışması yapan bir firmadır. Zaten TÜBİTAK SAGE de ASTECH firmasının arge çalışmasını yaptığı ürünlerin üretimi yoktur. Saymış olduğunu şahıslardan Sertaç C. benim firmamdan ayrıldıktan sonra MKE'ne genel müdür yardımcısı olmuştur. Yine saydığınız şahıslardan TÜBİTAK SAGE'den ayrıldıktan hemen sonra başka firmalar geçiş yaparak bu firmalardan benim şirketime geçen, ya da emekli olduktan sonra şirketimde işe başlayan şahıslar olmuştur. Dolayısıyla anlattığım süreç savunma sanayi alanında yaşanan tabii bir süreçtir. Bu şekilde TUBİTAK SAGE'den ayrılıp Aselsan, Roketsan gibi firmalarda da çalışanlar olmuştur. TUBİTAK'tan ayrılıp kendi firmalarını kuranlarda olmuştur. Gizlilik ihtiva eden projelerin temin edilmesi gibi bir durum kesinlikle olmamıştır” ifadelerini kyllandı.

“TUBİTAK İLE FAALİYET ALANLARIMIZ FARKLI” Emin Öner’e ifadesinde Gürcan Okumuş’un şirketinde çalıştığı dönemde gizlilik dereceli belgeleri kendisiyle paylaşıp paylaşmadığı da soruldu. Gürcan Okumuş’u 1.5 yıldır tanıdığını söyleyen Öner, “Kendisinin görev yaptığı TUBİTAK SAGE ile benim şirketimin faaliyetleri arasında hiçbir benzer durum yoktur. Faaliyet konuları tamamen farklıdır. TUBİTAK SAGE hava savunma sistemleri, güdüm kitleri, hava füzeleri, ısı pil gibi alanda faaliyet gösterir. Benim firmamım bu alanlarda hiçbir faaliyeti yoktur” dedi. “SOMUT HİÇBİR DELİL YOKTUR” Öner ifadesinin sonunda ise, “Ben firmalarım ile yıllardır devlet ve millet lehine her türlü faaliyette bulunmuş, savunma sanayi alanında gerektiği zaman ülkemin menfaatleri uğruna çalışmış bir kişiyim. Dosya kapsamında benim devlet lehine olan gizli belgeleri temin ettiğime ya da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuma dair somut hiçbir delil yoktur. Bu durum tamamen şirketimin faaliyet alanlarının gelişmesinden kaynaklı olarak oluşmuştur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. ASSAN ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜ SAVCILIKTA NE İFADE VERDİ? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün (TÜBİTAK SAGE) eski müdürü ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ASSAN Group A.Ş.’nin genel müdürü Gürcan Okumuş, geçtiğimiz günlerde askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Okumuş hakkında TÜBİTAK ve Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) rapor hazırladığı ortaya çıkarken, kurum içi gizli bilgileri ve kurumdaki teknik çalışanları ASSAN’a aktardığı iddia edilen sorular yönelttiği savcılık ifadesinde ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş önceki gün tutuklanmıştı. Öner hakkında tutuklama gerekçesinde FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçları yer alırken, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu iddia edilmişti. “GÖZALTINA ALINANA KADAR İMZA YETKİM YOKTU” Tutuklanmadan önce savcı huzurunda ifadesi alınan şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuşa öncelikli olarak özgeçmişi soruldu. Okumuş, “Zorlu Enerji grubundan ayrıldıktan sonra TÜBİTAK Yönetim Kurulu kararıyla 2018 yılının Aralık ayında TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü olarak atandığını söyleyerek, “Ocak 2024 tarihine kadar bu kurumda müdür olarak görev ifa ettim. Bu tarihte de kurumdan ayrıldım ve EYT emeklisi oldum. Ayrıldıktan tahminen 6 ay sonra hali hazırda çalıştığım Assan Group A.Ş isimli benim çalıştığım tarihe kadar daha ziyade aile şirketi olan savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bu firmayı kurumsallaştırmak amacıyla şirket sahibi olan Emin Öner ile anlaşarak genel müdür olarak işe başladım. Gözaltına alınana kadar bu şirkette çalışmaktaydım. Benim bu şirkette işe başlamamın esas amacım belirttiğim üzere şirketi kurumsallaştırmak amacıyla olmuştur. Fakat söz konusu planlamalar ve iç yönetmelik çalışmaları halen devam ettiğinden gözaltına alınana kadar imza yetkim dahi bulunmamaktaydı.” dedi.

MKE İLE TÜBİTAK YAPTI, ASSAN TRANSFER ETTİ Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından 29 Ağustos 2025’te savcılığa gönderilen raporuna göre; Gürcan Okumuş TÜBİTAK’tan ayrıldıktan sonra Genel Müdürü olduğu Assan şirketinin MKE ile arasında hiçbir teması olmamasına rağmen yapılan bir teknoloji transferi dikkat çekti. Raporda, 4 Temmuz 2025 tarihli Hilal Projesi Sözleşmesine göre MKE ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından ortak olarak geliştirilip süresiz olarak Makine Kimya Endüstrisi’nin kullanımına verilen “Pilot Ölçekli C4 Tahrip Kalıbı Üretim ve Şekillendirme Projesi” kapsamında geliştirilen ekipmanın birebir aynısı Assan tarafından bu projeyi geliştiren kişilerden hukuka aykırı şekilde hizmet alımıyla transfer edildi. “TÜBİTAK’TAN AYRILAN EKİP GİZLİ KONULARDA ASSAN’A DANIŞMANLIK VERDİ” Söz konusu projede geliştirilen ürünler için burada görev alan MKE ve TÜBİTAK personelinin gizlilik kuralları çerçevesinde uzun yıllar emek vererek çalıştığı belirtildi. Rapordaki bir diğer iddia ise, MKE ve TÜBİTAK’ın sermaye yatırımıyla gerçekleştirilen Hilal projesinde görev alan teknik ekibinin TÜBİTAK MAM'dan ayrılarak Assan Firması'na gizlilik kapsamında kalması gereken konuda danışmanlık hizmeti verdiği idi.

“İKİ KURUMUN ORGANİK BAĞI YOK” Tüm bu iddiaları reddeden Gürcan okumuş, “TÜBİTAK’ta çalışırken TÜBİTAK SAGE’nin Enstitü Müdürlüğü’nü yaptım. Raporda yer alan TÜBİTAK MAM ve TÜBİTAK SAGE arasında organik bir bağ yoktur. Her iki kurumunda müdürü çalışanı farklıdır. Faaliyet gösterdiği şehirler dahi farklıdır. Dolayısıyla MKE raporunda geçen hususlara dahi bir bilgim yoktur” dedi. TÜBİTAK: BİRÇOK KRİTİK PROJENİN GİZLİ BİLGİLERİNE SAHİPTİ 30 Ağustos günü TÜBİTAK Başkanlığı’ndan savcılığa gönderilen raporda, Okumuşun TÜBİTAK SAGE’de 24 Aralık 2018 ile 02 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK SAGE Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Aynı zamanda görev süresi boyunca ROKETSAN Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. TÜBİTAK Okumuş için, görev yaptığı süre boyunca yürütülen gizlilik dereceli birçok kritik projenin içeriğini de bildiğini kaydetti. “TÜBİTAK’TAN ASSAN’A GİZLİ BİLGİ TAŞIMADIM” Savcılık TÜBİTAK’taki gizli içerikleri Assan’a taşıyıp taşımadığını sorduğu Okumuş’un, “Ben TÜBİTAK SAGE de çalıştığım süreçte Enstitü Müdürü olarak görev yaptım. Dolayısıyla kurumun ürettiği ürünleri teknik bilgisine tüm detaylarına hakim olmam mümkün değildir. Çünkü ben bu kurumun müdürü olarak görev yaptığım için bu bilgileri erişmek istesem dahi belli prosedürlere tabi olduğundan doğrudan erişmem ve dolayısıyla kurumdan ayrıldıktan sonra SAGE’ye ait gizlilik ihtiva eden bilgileri çalıştığım Assan firmasına ya da başka bir firmaya açıklamam iş ahlakıma uymaz. Böyle bir husus kesinlikle gerçekleşmemiştir.” İfadelerini kullandı.

TÜBİTAK İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 Ağustos 2025 tarihli denetim raporu ile Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından hazırlanan 29 Ağustos 2025 tarihli raporda Gürcan Okumuş hakkında farklı sebeplerle 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren TÜBİTAK’tan ayrılarak ASSAN Group Makine Savunma Sanayi A.Ş. bünyesinde çalışmaya başladığı belirtildi. TÜBİTAK’TAKİ ÇALIŞANLARI ASSAN İLE ŞİRKET KURDU Bu süreçte, TÜBİTAK SAGE’nin eski çalışanlarının bir kısmı tarafından ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ortaklığında 2 Ağustos 2023 tarihinde ASTECH Havacılık ve Savunma Sanayi A.Ş. kuruldu. Okumuş TÜBİTAK SAGE’de çalışırken de SAGE’den ayrılıp ASSAN bünyesinde çalıştıktan sonra da ASTECH’in kurucu ortağı olan eski çalışanlarının bulunduğu belirtildi. Yine görevlilerin bir kısmının SAGE’den ayrılarak doğrudan ASTECH’de kurucu ortak olduğu kaydedildi. TÜBİTAK ÇALIŞANLARINI ASSAN VE ALTI ŞİRKETİNE YÖNLENDİRDİ İDDİASI Kurucu ortak olmayanların ise SAGE’den ve MAM’dan ayrılarak ASSAN ve ASTECH bünyesinde çalışmaya başladığı vurgulandı. SAGE’den ayrılan personelin büyük bir kısmının Gürcan Okumuş’un SAGE Müdürlüğü görevini bırakmadan önceki son bir yıl içerisinde gruplar halinde SAGE’den ayrıldığı kaydedildi. Raporlarda Gürcan Okumuş’un TÜBİTAK eski çalışanlarını söz konusu firmaya yönlendirdiğine ve gizli bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak iletildiğine dair kuvvetli şüpheler olduğu anlatıldı. TÜBİTAK SAGE’den ayrılarak ASSAN ve ASTECH Şirketlerine transfer edilen kişiler tarafından, kamuya ait insan gücü ve bütçelerle geliştirilmesi uzun yıllar süren ve Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında gizlilik dereceli projelerde yer alan Ar-Ge ve know-how verilerinin gizliliğinin ihlal edildiği kaydedildi.

SENEDE 80-90 KİŞİ İŞİ ÖĞRENDİKTEN SONRA AYRILIRDI Rapordaki iddialarda yer alan çalışanların transferini yapıp yapmadığı sorulan Okumuş, “Öncelikle TÜBİTAK SAGE sektör içerisinde adeta okul olarak adlandırılan ve benim müdürlük yaptığım dönemde dahil olmak üzere, her yıl yaklaşık olarak 80-90 kişi kadar çalışan şahsın emeklilik, istifa gibi nedenlerle ayrıldığı ve genel itibariyle ayrıldıktan sonra ya yurt dışında çalışmaya giden ya da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren diğer özel ve vakıf firmalarında çalışmaya giden şahısların bulunduğu bir kuruluştur. Müdürlük yaptığım dönemde de bu şekilde de işten ayrılmalar olmuştur. Ben müdürlük dönemimin sorumluluğu ile bu şekilde kurumdan ayrılmamaları için ayrılmak isteyen şahısları ikna etmeye çalışmışımdır. Fakat ayrılmaya dahil hiçbir hukuki engel yoktur. Sorduğunuz şahıslardan sadece Sertaç C., benim Assan’da çalıştığım dönemde burada işe başlamış sonrasında da MKE'ye genel müdür yardımcısı olmuştur. TÜBİTAK SAGE’den ayrılan ve genel müdür olduğum şirketin sahibi olan Emin Öner'in hakim ortak olduğu Astech isimli firmada kurucu ortak olan eski TÜBİTAK SAGE çalışanları ile bu şahısların kurumdan ayrılmaları hususunda ya da ayrıldıktan sonra Emin Öner ile şirket kurmaları hususunda hiçbir telfimin talimatım olmamıştır. Benim söz konusu şirket ile organik bir bağımda yoktur.”dedi.

TÜBİTAK’IN GİZLİ BELGELERİ: O TELEFONU TÜBİTAK’TA ÇALIŞIRKEN KULLANIYORDUM Gürcan Okumuş’un telefon incelemesinde TÜBİTAK çalışanları ile 5 Eylül 2022 ile 25 Şubat 2023 tarihleri arasındaki görüşme kayıtlarında SAGE Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Projesi Bütçe Teklifi, Hava Solumalı Füze Sistemleri Geliştirme Altyapısı Başlıklı Exel Dosyası, TÜBİTAK SAGE bütçelerini gösteren belgeler, Kayi 30 Lazer Güdümlü Miniatür Mühimmat isimli belge, TÜBİTAK SAGE isimli Türkçe çevirisi bulunan Kayı 30 için teklif detayları ve TÜBİTAK SAGE'YE ait mühimmat isimleri ile mühimmatlara ait bedellerin tutarlarını gösteren tüm evraklar çıktığı belirtildi. Bu bilgiler Okumuşa ifadesinde soruldu. Okumuş ise, “ Söz konusu cep telefonu benim TÜBİTAK SAGE Müdürü olarak çalıştığım dönemde kullandığım cep telefonudur. Dolayısıyla bu telefonda ele geçirilen belgeler görev yaptığım döneme ait olan ve kesinlikle kurum harici hiç kimseye gönderilmemiş belgelerdir. Benim kullanmış olduğum ve el konulan cep telefonumun içerisinde aileme ait özel hayatımı ilgilendiren resimler belgeler bulunması nedeniyle cep telefonumun şifresini vermedim.” dedi. “İSMET SAYHAN’IN MESAJLARIYLA ALAKAM YOK” Tutuklanan MKE eski Başkanı Avukat İsmet Sayhan’ın Assan Group sahibi Emin Öner’e gizli bilgiler sızdırdığı iddia edilen telefon yazışmaları sorulan Gürcan Okumuş, “Medyada yer alan şirket sahibi Emin Öner ve eski MKE yönetim kurulu başkanı olan (kendisi ile sadece bir defa karşılaştım) İsmet Sayhan arasında gerçekleştiği iddia edilen yazışma içeriği ile alakalı bir bilgim bulunmamaktadır. Sonuç olarak ben uzun yıllar özel sektör kapsamında faaliyet gösterdikten sonra 5 yıllık süreçte TÜBİTAK SAGE’de Enstitü Müdürü olarak görev ifa ettim. Görev yaptığım süre içerisinde ya da sonrasında görevimin gereklerine aykırı bir eylemim hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla kurum içerisinde çalıştığım süre boyunca edindiğim gizlilik ihtiva eden bilgileri ya da belgeleri ne sonrasında görev yaptığım Assan şirketine ya da başka bir şirket ya da mecraya iletmem kesinlikle mümkün değildir. Bu bağlamda üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.