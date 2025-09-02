Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalıyor!

39 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

NEOM'dan Barış Alper için gelen son teklif, Keçiörengücü'nün alacağı pay da dahil 39 milyon Euro bandında oldu. Sarı-kırmızılılar ise bu teklife de olumsuz yanıt verdi.