        Uğurcan Çakır Galatasaray'da! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, 29 yaşındaki file bekçisinin maliyetini açıkladı. Öte yandan milli eldiven, bordo-mavililere veda mesajı yayınladı.

        Giriş: 01.09.2025 - 20:06 Güncelleme: 02.09.2025 - 02:09
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı rekor bir bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

        BONSERVİSİ 33+3 MİLYON EURO!

        Trabzonspor, oyuncudan elde edeceği bonservis gelirini açıkladı. Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır." denildi.

        GALATASARAY BONSERVİSİ VE MAAŞI AÇIKLADI

        Galatasaray da oyuncu için ödeyeceği rakamları açıkladı. Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor'a, bonservis için 27.5 milyon Euro + KDV (toplam 33 milyon Euro) ödeyecek.

        Milli file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, bu süreçte 650 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

        Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

        Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

        2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

        2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

        2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

        2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

        2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        "KARİYERİMDE YENİ HEDEFLERE YÜRÜMEK İSTİYORUM"

        Öte yandan bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        29 yaşındaki eldivenin paylaşımı şu şekilde:

        Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

        Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

        Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

        Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

        Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

        Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

        Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

        Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

        Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

        Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

        "MAAŞIMDA CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME TEKLİFİNDE BULUNULDU AMA..."

        Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

        Biliyorum, kolay değil...

        Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

        Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

        Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

        Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

        Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

        Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

        Sevgi ve saygılarımla.

