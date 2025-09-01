Uğurcan Çakır Galatasaray'da!

14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı rekor bir bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Trabzonspor, oyuncudan elde edeceği bonservis gelirini açıkladı. Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır." denildi.

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Milli file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, bu süreçte 650 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Galatasaray da oyuncu için ödeyeceği rakamları açıkladı. Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor'a, bonservis için 27.5 milyon Euro + KDV (toplam 33 milyon Euro) ödeyecek.

Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

"MAAŞIMDA CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME TEKLİFİNDE BULUNULDU AMA..."

Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil...

Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

Sevgi ve saygılarımla.