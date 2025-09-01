Habertürk
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası sistemin daha adil ve eşit işlemesi için "Küresel Yönetim Girişimi" önerisinde bulunurken, önerisini 5 ana ilke etrafında açıkladı. Cinping diğer yandan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) hegemonyacılığa karşı bir güç hâline geldiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 01.09.2025 - 19:53
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütünün, çok taraflılık anlayışıyla ve uluslararası eşitlik ile adaletin yanında olarak hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı etkin bir güç haline geldiğini söyledi.

        Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütünün Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

        Örgütün kuruluşundan bu yana çok taraflılık anlayışıyla hareket ettiğini, yoğun istişareye ve faydaların paylaşılmasına dayalı bir küresel yönetim anlayışını ortaya koyduğunu belirten Şi, "ŞİÖ, uluslararası eşitliğin ve adaletin yanında olarak, uygarlıkların kapsayıcılığını ve birbirinden öğrenmesini savunarak hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı etkin bir güç haline geldi." dedi.

        Çin lideri, örgüt üyelerine farklılıkları kenara koyup işbirliğini ve dayanışmayı geliştirme çağrısında bulunarak, "Eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı ve evrensel olarak kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunmalı, küresel yönetim sistemini daha eşit ve adil hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

        KÜRESEL YÖNETİM GİRİŞİMİ ÖNERİSİ

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşit ve adil küresel yönetimin tesis edilmesine yönelik ilkelerden oluşan bir "Küresel Yönetim Girişimi" önerisinde bulundu.

        Şi, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya genelinde iyi yönetişimi tesis için 5 genel ilke önerdi.

        Küresel yönetimin öncelikle "egemen eşitlik" ilkesine bağlı olması gerektiğini vurgulayan Şi, tüm ülkelerin boyutlarına, güçlerine ve refah düzeylerine bakmaksızın küresel yönetimde eşit katılımcı, karar verici ve fayda sağlayan taraflar olması gerektiğini belirtti.

        Çin lideri, uluslararası ilişkilerde demokrasinin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin ve temsilinin artırılmasının gereğine işaret etti.

        Şi, tüm ülkelerin "uluslararası hukuka bağlılık" ilkesine riayet etmesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine ile uluslararası ilişkilerin diğer kabul gören evrensel normlarına tam, kapsamlı ve eksiksiz olarak uyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Uluslararası hukuk ve kurallara eşit ve aynı şekilde uyulmalı, çifte standartlar, az sayıda ülkenin diğerlerine dayattığı özel kurallar olmamalı." dedi.

        Tüm ülkelerin "çok taraflılık" ilkesine uyması, yoğun istişare ve ortak katkı ile faydaların paylaşılmasına dayalı bir küresel yönetim vizyonunu benimsemesi, eş güdümü ve dayanışmayı güçlendirmesi, tek taraflılığa karşı çıkması gerektiğini dile getiren Şi, BM'nin statüsünün ve otoritesinin korunması, küresel yönetimde temel ve vazgeçilmez rolünün güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

        İnsan merkezli yaklaşım

        Şi, küresel yönetimde "insan merkezli yaklaşımın savunulması" gerektiğinin altını çizerek, "Küresel yönetim sistemini tüm ülkelerin halklarının aktörü ve kazanç sağlayanı olacağı, insanlığın önündeki ortak meydan okumalara daha iyi yanıt verecek, Kuzey-Güney uçurumunu daha iyi kapatacak, tüm ülkelerin ortak çıkarlarını daha iyi güvenceye alacak şekilde reforme etmeli ve geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Küresel yönetim sisteminin "gerçek eylemlere odaklanması" gerektiğine işaret eden Şi, küresel eylemlerin sistematik ve bütüncül yaklaşımla koordine edilmesi, farklı kaynakların seferber edilmesi ve gözle görünür sonuçların hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

        Şi, küresel yönetim sisteminin ihtiyaçlara yanıt verememesini ve parçalı hale gelmesini önlemek için pratik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

        Çin lideri, daha önce Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık Girişimleri'ni ortaya atarak bu alanlarda genel ilkeler ve eylemler önermişti.

