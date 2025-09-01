Anayasa Mahkemesi, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan hakkında, "Yaşam hakkının ihlal edildiği"ne karar vererek, ailesine 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan'ın başvurusunu karara bağladı.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018 günü saat 16.30'da okuldan çıktıktan sonra saat 17.15 sıralarında Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli sokakta oturduğu binanın ilk katındaki, babasına ait dükkânın önünde yerde sırtüstü yatar hâlde yaralı olarak bulundu. Müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADLİ TIP: YÜKSEKTEN DÜŞME

Başlatılan soruşturma kapsamında Giresun Adli Tıp şube müdürlüğünce hazırlanan adli tıp raporunda Rabia Naz Vatan'ın "genel beden travmasına bağlı omur, kalça ve etraf kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanması"na bağlı olarak ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması olarak açıklandı.

BABA: ARABA ÇARPMASI

Baba Şaban Vatan, olay sonrasında kızının yüksekten düşerek ölmediğini, kızına başka bir yerde bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etti.

