Gümüş 14 yılın zirvesinde: Ons fiyatı 40 doları geçti

Fed'in bu ay faiz indirimine gideceğine dair artan beklentilerin değerli metaller arasında güçlü bir ralliyi körüklemesiyle gümüş 40,54 dolar kadar çıkarak Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü.

Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 40,31 dolar/ons seviyesinden işlem gören spot gümüş yıl başından bu yana yüzde 39,53, son 12 ayda yüzde 39,67 yükseldi.

REKLAM advertisement1

Öte yandan Citigroup Inc. temmuz ayında yayımlandığı notta fiziksel arzın daralması ve artan yatırım talebi nedeniyle gümüşün ons başına 40 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdüreceğini öngörmüştü.

Yatırımcılar jeopolitik gerilimler ve merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeler arasında sığınacak bir liman ararken, külçe gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini artıran düşük borçlanma maliyetleri için de pozisyon alıyor.