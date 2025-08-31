Habertürk
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı: İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı: İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli yöneticilerden Hakan Safi ile birlikte Portekiz'den İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:00
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

        İSTANBUL'A GELDİ!

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli yöneticilerden Hakan Safi ile birlikte Portekiz'den İstanbul'a geldi. İkiliyi taşıyan uçak saat 22.35 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

        KEREM'DEN İLK SÖZLER

        "ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

        Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun." dedi.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

        Milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        KEREM AKTÜRKOĞLU FORMAYI GİYDİ

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, uçaktan Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Hakan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

        Portekiz temsilcisi Benfica önceki gün, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

        ERAY YAZGAN: SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ

        Öte yandan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun süreciyle ilgili konuştu.

        Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün (cuma günü) Benfica, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günlük süre, cuma doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bundan habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Galatasaray, Kerem için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.

