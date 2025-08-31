Habertürk
        Son dakika: Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını | Son dakika haberleri

        Küre Dağları Milli Parkı’nda orman yangını

        Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına çok sayıda ekip ve köylü müdahale ediyor. Yangın, Aşağıçerçi köyü mevkisinde başladı ve hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 31.08.2025 - 16:32
        Bartın’ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı’nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

        Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bartın’ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı’nda çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Şu anda orman yangını devam ediyor. 1 helikopter müdahaleye başladı. 2 helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara başlayacak. Köyde şu an da tahliye yok. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı alana ilerliyor. Yer ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

        ‘ARILIKTA ÇIKTIĞINI DEĞERLENDİRDİMİZ BİR YANGIN’

        Bartın’da Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Ulus ilçemize Bağlı Aşağı Çerçi köyünde bir arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz bir yangın ormana sıçradı. Şu anda 28 iş makinesi araç ve yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden, imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

