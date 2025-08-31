İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Katz'ın açıklamasından bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılarda Ubeyde'nin hedef alındığını söylemişti. Hamas'tan ise henüz açıklama gelmedi.

Diğer yandan, İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Ubeyde'nin "hedef alındığı" öne sürülmüş, İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" ifade edilmişti.

GERÇEK KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Gerçek ismi ve kimliği bilinmeyen Ebu Ubeyde, kamuoyu önüne çıkacağı ya da görüntülü mesaj vereceği zamanlarda yüzünü kırmızı kefiye ile örtüyordu.

2006 yılında Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın resmi sözcüsü olarak atandı. İlk kez 25 Haziran 2006'da, aralarında Hamas'ın da bulunduğu silahlı grupların Gazze sınırı yakınındaki İsrail askeri noktalarına baskın düzenlediğinde kamuoyu önüne çıktı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Ebu Ubeyde'nin 2013 yılında Gazze İslam Üniversitesi Din Temelleri Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi aldığını bildirdi. Gazete, "Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında Kutsal Toprak" başlıklı bir tez yazdığını ve doktora yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Aynı gazeteye göre Ebu Ubeyde aslen İsrail'in 1948'de ele geçirdiği Gazze'nin Naliya köyünden. İsrail gazetesi, evinin 2008-2012 yıllarında İsrail tarafından defalarca bombalandığını ve Gazze Şeridi'ndeki mevcut operasyonda da tekrar bombalandığını öne sürmüştü.