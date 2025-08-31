İsrail'de Gazze'nin işgal kararına karşı protesto düzenleyen on binlerce kişi Trump'a seslendi

Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.