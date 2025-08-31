Habertürk
        Haberler Dünya İsrail'de Gazze'nin işgal kararına karşı protesto düzenleyen on binlerce kişi Trump'a seslendi | Dış Haberler

        İsrail'de Gazze'nin işgal kararına karşı protesto düzenleyen on binlerce kişi Trump'a seslendi

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsraillilerin Gazze'de ateşkes ve esir takası talebiyle düzenledikleri protestolar sürüyor. Dün akşam bir araya gelen on binlerce İsrailli, bu kez ABD Başkanı Trump'a da seslendi ve Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sağlaması talebiyle "Trump, tarih yaz!" pankartı açtı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 09:33 Güncelleme: 31.08.2025 - 09:33
        • 1

          İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararından geri adım atması ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

        • 2

          Tel Aviv’de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplanan on binlerce İsrailli protestocu, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sağlaması talebiyle "Trump, tarih yaz!" pankartı açtı.

        • 3

          Gazze kentini işgal kararı alan Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklenen Tuval Haim, Gazze’de esir olarak tutulan kardeşi Yotam Haim’in İsrail askerlerince öldürüldüğünü hatırlattı.

        • 4

          Bu arada protestoya katılımın, geçen hafta ve aylara kıyasla düşük olduğu dikkati çekti.

        • 5

          Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

        • 6

          İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

          İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

          Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

        • 7

          Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

          İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

        • 8

          Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

          İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

          İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.

